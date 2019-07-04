4 июля президент России Владимир Путин посетил с официальным визитом Италию. По прилете глава государства направился в Апостольский дворец на встречу с Папой Римским Франциском. Затем в Квиринальский дворец на беседу с президентом Серджо Маттареллой, а после во дворец Киджи - к премьер-министру республики Джузеппе Конте.

У входа в Апостольский дворец президента, прибывшего на лимузине Aurus, встретил почетный караул швейцарских гвардейцев. Главе государства представили членов церемониального корпуса Ватикана. Встреча с понтификом прошла в Апостольской библиотеке и продлилась примерно час. Содержательная часть осталась за закрытыми дверями. Зато можно было посмотреть на обмен подарками.

Путин прошел в малый тронный зал, где его встретил Папа Римский. В присутствии нескольких журналистов они пожали друг другу руки и сели за стол напротив друг друга. А после фотографирования продолжили общение без прессы.

В декабре исполняется 10 лет установления полноформатных дипломатических отношений между Россией и Святым престолом

После беседы Путин представил понтифику свою делегацию. Затем последовал обмен подарками. Президент России, в частности, подарил икону Петра и Павла и альбом о Микеланджело, а также диск с фильмом Кончаловского "Грех". А понтифик - памятную медаль к годовщине Первой мировой войны и гравюру с видом на площадь Святого Петра. "И чтобы вы не забыли Рим - это графика XVIII века", - сказал он. Как потом пояснили в Ватикане, это значит, что Папа Римский пригласил российского лидера вернуться в итальянскую столицу.

Президент России и Папа Римский обсудили острые вопросы международной политики, уделив особое внимание ситуации в Сирии, на Украине и в Венесуэле, сообщили в службе печати Святого престола. Кроме того, на встрече затронули тему экологии и "некоторые вопросы, значимые для жизни католической церкви в России". Беседа была сердечной. Путин поблагодарил понтифика "за уделенное время и интересную, содержательную беседу". Папа Римский выразил "искреннее и невероятное удовлетворение" от встречи, сообщили в Ватикане.

"Это была очень добрая беседа", - рассказал потом журналистам Путин. "Затрагивались темы защиты христианского населения Ближнего Востока, гуманитарного содействия в Сирии", - перечислил он. "Договорились уделить особое внимание сотрудничеству в сфере культуры, образования и здравоохранения", - сообщил президент. В рамках визита был подписан меморандум о намерениях о сотрудничестве в сфере здравоохранения между государственным секретариатом Ватикана и Минздравом России.

Президент России также провел недолгие переговоры с госсекретарем Святого престола Пьетро Паролином и главой МИД Ватикана Полом Ричардом Галлахером. А затем встретился с президентом Италии - за закрытыми дверями.

Уже вечером начались переговоры с председателем Совета министров Джузеппе Конте во дворце Киджи. Итальянский премьер встретил гостя во внутреннем дворе резиденции около автомобиля и перед началом торжественной церемонии они около минуты пообщались друг с другом. Конте при журналистах называл Путина "другом Владимиром". Пресс-конференция вызвала такой ажиотаж, что итальянские журналисты устроили потасовку в пресс-центре, сражаясь за место поближе.

"Переговоры были деловыми и конструктивными", - заявил Путин, добавив, что это относится и к разговору с президентом Италии. "Российско-итальянские отношения традиционно носят взаимовыгодный характер", - оценил он.

Значительное внимание лидеры утвердили экономическому сотрудничеству. Товарооборот растет, но есть к чему стремиться. В Москве рассчитывают, что на следующий год Италия станет партнером "Иннопром-2020". Путин отметил, что Россия - крупнейший экспортер газа на итальянский рынок, а говоря про проекты, добавил, что счет инвестициям идет на миллиарды долларов. "Ожидаем, что в ноябре делегация Италии приедет на Санкт-Петербургский культурный форум", - сказал он. Еще президент поздравил Италию с правом принять зимние Олимпийские игры в 2026 году, предложив поддержку.

Отношения России и ЕС должны развиваться только на базе равноправия и взаимоуважения, подчеркнул Путин. "Мы благодарны Италии за ее позицию, что нужно восстановить в полноформатном режиме наши отношения с ЕС, и видим усилия итальянского правительства на этом направлении... Особых претензий к нашим итальянским друзьям нет", - заявил президент РФ. Он надеется, что новое руководство Европы будет выстраивать отношения с нашей страной. "Нельзя все время требовать от России исполнения Минских соглашений даже в той части, которая от нас совсем не зависит", - также добавил он. "Давайте спокойненько разберемся, кто и что должен сделать и не будем перекладывать ответственность на одну из сторон", - предложил Путин.

Конте выразил соболезнования в связи с гибелью подводников и жертв наводнения. "Наша встреча была очень позитивной, сердечной", - сказал он журналистам про переговоры с российским лидером. "Отношения наших стран превосходные, несмотря на условия, связанные с европейскими санкциями", - оценил премьер-министр Италии. Он также отметил хорошее сотрудничество в культурной и научной области и отметил, что запрос на изучение итальянского языка в России очень высок.

"Россия играет фундаментальную, важную роль в ответе на глобальные вызовы", - отметил Конте. "Мы говорили о Ливии, что риск стабильности может привести к эскалации ситуации, которая может привести к кризису...." - сообщил он. Военное решение никуда не приведет и необходим инклюзивный политический процесс, уверен премьер Италии, чтобы немедленно прекратить огонь.

Лидеры обсудили также сирийский и украинский кризис. Путин заявил, что Москва не хотела бы "погружаться" в ливийскую проблему "с головой". "Нужно как можно быстрее прекратить вооруженное противостояние и наладить диалог", - заключил он, выразив беспокойство инфильтрацией боевиков в Ливию из Идлибской зоны.

"Венесуэлу обсуждали на всех площадках... Нас всех беспокоит ситуация там... Люди страдают. Большое количество беженцев, мигрантов", - отметил президент РФ. Но Москву беспокоит вмешательство и давление извне. "Это недопустимо", - сказал Путин.