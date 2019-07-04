Власти Японии эвакуируют более миллиона человек из-за угрозы паводков

Японские власти распорядились эвакуировать более миллиона человек из южных регионов страны из-за мощных ливней. Стихия может спровоцировать паводки и оползни, которые неминуемо приведут к жертвам среди населения. В некоторых районах острова Кюсю с 28 июня выпало около 1000 миллиметров осадков, что, по некоторым оценкам, достигает около 40-50 процентов среднегодовой нормы.

Основной удар стихии пришелся на префектуры Миядзаки и Кагосима на юге островного государства. По последней информации, в префектуре Кагосима под угрозой подтопления оказались около 377 тысяч домов. Оттуда в безопасные места вывозят более 800 тысяч жителей. В зоне наибольшего риска оказались четыре города с общей численностью населения около 192 тысяч человек. Людей размещают в убежищах на территории десяти префектур. На данный момент создано 1617 эвакопунктов. Как правило, японцам приходится ютиться в спортивных залах местных школ.

Власти призывают граждан брать с собой только самое необходимое. Это минимальный запас воды и продуктов питания, документы, деньги, фонарик, портативный радиоприемник, а также карту местности. В некоторых местах под воздействием погодных явлений временно закрылись магазины. Службы доставки товаров и отделения банков сообщают о перебоях в своей работе.

За последние несколько дней погибли два человека, еще один пропал без вести. Среди жертв оказалась 85-летняя жительница города Соо (префектура Кагосима). Дом пожилой женщины был разрушен при сходе оползня. Ранее поступили данные о еще одной японке, которая погибла 1 июля при схожих обстоятельствах. Кроме того, как минимум пять человек получили ранения различной степени тяжести, им оказана необходимая медицинская помощь. Десятки домов на юге Японии серьезно повреждены. Ущерб еще только предстоит оценить.

В спасении людей и ликвидации последствий непогоды задействованы служащие национальных сил самообороны. К работам привлечены около 14 тысяч человек. Правительство страны и лично премьер-министр Синдзо Абэ держат ситуацию на контроле. С учетом предстоящих 21 июля выборов в верхнюю палату парламента находящаяся у власти Либерально-демократическая партия (ЛДП) не имеет права дать слабину или показать неуверенность в своих действиях.

Добавим, что в июле прошлого года в результате паводков в Японии погибли двести человек. Тогда были повреждены несколько сотен домов в 11 регионах страны. Впоследствии правительство выделило около 2,39 миллиарда долларов США на восстановление инфраструктры. Однако восстановление домов легло на плечи самих жителей, которые покрыли расходы в том числе за счет страховых выплат.