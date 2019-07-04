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04.07.2019 23:11
Рубрика: Происшествия

Любой диагноз за ваши деньги

Врачей госпиталя Росгвардии отстранили от работы из-за дела о взятках
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Столичный выпуск № 145(7903)
4 июля стало известно, что врачей Главного военного клинического госпиталя войск Росгвардии отстранили от работы. Врачей подозревают в подделках диагнозов для военно-врачебных комиссий.

Уголовное дело о получении взятки "группой лиц в крупном размере" расследуется против трех врачей и занимается этим Военно-следственный отдел Следственного комитета по Балашихинскому гарнизону.

Об отстранении врачей от работы говорят и в пресс-службе Росгвардии. Там особо подчеркнули, что в ведомстве будет вестись борьба и с коррупцией в собственных рядах.

Руководство Росгвардии никого покрывать не стало и отстранило подозреваемых врачей госпиталя

По версии следствия, военные медики подделывали диагнозы для военно-врачебной комиссии. Зачем это нужно? В СК объясняют так - с помощью липовых диагнозов военнослужащие могли уволиться со службы по состоянию здоровья.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Операция по поимке взяточников прошла по классическому, описанному в учебниках криминалистики сценарию. Итог - врачи были "схвачены за руку" в результате оперативного эксперимента, который в конце июня провели оперативники ФСБ. Врачи запросили 350 тысяч рублей за "вынесение на бумаге" липового диагноза "язва желудка" военным, имя которых, естественно, не называют. В результате им дали эту сумму мечеными купюрами.

После задержания с поличным получивший деньги хирург согласился на сотрудничество и уже под контролем силовиков передал через двух посредников часть денег заведующему диагностикой гастроэнтерологического отделения. Ну а тот подтвердил, что договаривался о стоимости справки и с начальником отделения. В результате двум руководителям гастроэнтерологического отделения было предъявлено обвинение во взятке, а трем остальным фигурантам, выступавшим посредниками, - в мошенничестве. Следователи объяснили - они не имели никаких полномочий для принятия нужных решений и просто присвоили себе 200 тысяч рублей сверх оговоренной с гастроэнтерологами взятки в 150 тысяч рублей.

Руководство Росгвардии никого покрывать не стало и отстранило от должностных обязанностей врачей главного ведомственного госпиталя, подозреваемых во взяточничестве. Судя по заявлению Росгвардии, операция по выявлению недобросовестных врачей они провели совместно с ФСБ.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Росгвардия
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