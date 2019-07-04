Врачи подготовили проект поправок в УК, защищающий их от нападений

Национальная медицинская палата подготовила проект поправок в Уголовный кодекс, направленных на защиту врачей от нападений. Свой вариант изменений в законодательство эксперты НМП разработали в качестве альтернативы аналогичному законопроекту, который был предложен депутатами Государственной Думы и готовится ко второму чтению.

Согласно депутатскому варианту, в Уголовный кодекс РФ и КоАП предлагается ввести новое понятие: "Воспрепятствование оказанию медицинской помощи", и предусмотреть за него соответствующее наказание.

По мнению экспертов медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", предложенные новации не смогут защитить врачей от агрессивных действий со стороны больных и их родственников. "Законопроекты не предполагают наказание за нападение и причинение вреда медицинским работникам во время исполнения ими своих профессиональных обязанностей. Уровень защиты врача законодатели связывают с вредом для пациента, а не врача, и мы считаем это неправильным", - заявил президент НМП, знаменитый детский хирург Леонид Рошаль.

Изменения в КоАП, подготовленные Госдумой, предусматривают наказание за "воспрепятствование деятельности медицинских работников" наказание в виде штрафа - от 4 до 5 тысяч рублей или административного ареста на срок до 15 суток. При этом если во время такого "воспрепятствования" здоровью медика будет причинен вред легкой или даже средней тяжести, наказания за это нападавший не понесет - оно попросту не предусмотрено, пояснили в НМП.

Примерно такая же ситуация и с предлагаемыми поправками в УК РФ. В законопроекте прописано, что "преступление, совершенное путем удержания, угроз, создания препятствий по доступу к больному и повлекшее по неосторожности причинение вреда средней тяжести его здоровью, наказывается штрафом в размере до 40 тыс. рублей, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев".

Если же в результате вынужденного бездействия медиков пациент умрет, или наступят тяжелые последствия для его здоровья, то санкции к помешавшим оказать медицинскую помощь определяются в виде принудительных работ на срок до четырех лет, либо в виде лишения свободы тот же срок.

Получается, если родственник, к примеру, помешал работать бригаде "скорой", и в результате больной умер, - этого родственника оштрафуют или даже могут посадить в тюрьму. Но если он при этом изобьет врача, - это преступление останется без наказания. С такими формулировками в законе "врач вновь оказывается незащищенным, нет ответственности за тот вред, который ему причинили", - подчеркивают эксперты НМП.

"В указанных нормах не идет речь об ответственности за причинение вреда медицинскому работнику. Данные нормы искусственно разделяют врача и пациента, в результате чего приобретают дискриминационный характер - права пациента оказываются выше прав врача на безопасность", - такое сообщение официально распространила вчера Национальная медицинская палата.

Представители медицинского сообщества указывают на еще одно обстоятельство: спорная норма не защищает и других пациентов, которые, если врач пострадает, окажутся без его помощи.

"Под охраной закона должен находиться не только конкретный пациент, лишенный в результате нападения своевременной медицинской помощи, но и те пациенты, которым мог оказать медицинскую помощь подвергшийся нападению доктор", - подчеркивает глава НМП.

Между тем, доступность и качество медицинской помощи зачастую остаются недостаточными, особенно, в малых и средних городах, где проживает 40 процентов населения России, и, тем более, в сельской местности. В райцентрах работает одна, в лучшем случае, две больницы, и существует дефицит врачей многих специальностей. "Нередко медицинский работник является единственным профессионалом, способным оказать медицинскую помощь в конкретном населенном пункте. В таких случаях преступлением под угрозу ставится не только здоровье или жизнь самого медицинского работника или отдельного пациента, но и здоровье неопределенного числа жителей населенного пункта, лишенных возможности получить необходимую, иногда неотложную, медицинскую помощь, что существенно увеличивает общественную опасность таких посягательств", - говорится в сообщении НМП.

В НМП подготовили свой вариант изменений в законодательство, которые бы действительно заставили задуматься агрессивно настроенных граждан. "Для противодействия нападениям на медицинских работников НМП предлагает включить статью 238.2 УК РФ в раздел 9 "Преступления против общественной безопасности и общественного порядка" в главу 25 "Преступления против здоровья населения и общественной нравственности", в которой сосредоточены деяния, ставящие под угрозу здоровье, а иногда и жизнь неопределенного числа российских граждан".

Случаи агрессии и нападений на медиков, к сожалению, стали обыденным явлением. Бывает, что медики просто боятся ехать по вызову к потенциально опасным пациентам. А потому в Нацмедпалате считают, что наказание за подобные преступления должно носить не символический характер, а такой, чтобы служить реальным барьером для насилия. Это может быть большой штраф - в размере 200 тысяч рублей либо 1,5 годового дохода нападавшего. В зависимости от последствий, можно также применить к нему принудительные работы на срок до пяти лет, либо арест на срок до полугода, или даже посадить в тюрьму - на срок до пяти лет. Если же было применено насилие, опасное для жизни врача, Нацмедпалата предлагает наказывать лишением свободы на срок до десяти лет. Посягательство на жизнь медицинского работника при выполнении им своих профессиональных обязанностей предлагается наказывать лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.

Эксперты НМП готовы совместно с депутатами Государственной Думы внести изменения и доработать законопроект, чтобы предлагаемые формулировки проекта наиболее полно отвечали идее защиты медицинских работников от нападений.