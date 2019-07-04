ВВС США усовершенствуют систему спутниковой связи в Арктике

Власти США в ближайшее время модернизируют спутниковую связь в Арктике. Американские Военно-воздушные силы (ВВС) уже заключили контракт с компанией Northrop Grumman. Она разработает новое программное обеспечение.

Кроме того, перед фирмой поставлена задача расширить возможности двух американских спутников связи, находящихся сейчас на орбите. Компания-подрядчик также представит ряд нововведений, позволяющих использовать в работе системы иностранные спутники.

Согласно информации, размещенной на сайте Northrop Grumman, стоимость контракта - 82 миллиона долларов.