Вышел трейлер российского фэнтези со Шварценеггером и Джеки Чаном

Это просто праздник какой-то (и плевать на аляповатость): на YouTube опубликован пышный, нарядный, энергичный, кастово богатый новый трейлер фэнтези-адвенчуры "Печать дракона" (также известной как "Вий 3").

И мало того, что от множественности всего в кадре в глазах рябит, так там еще и Арнольд Шварценеггер сражается с Джеки Чаном!

В "Печати" Джонатан Грин (Джейсон Флеминг) по приказу Петра I отправится в Китай, где "вновь столкнется с таинственными существами, которые, казалось бы, существуют лишь в мифах и преданиях".

В других ролях: Чарльз Дэнс, Рутгер Хауер, Анна Чурина, Юрий Колокольников.

Режиссер - Олег Степченко.

Первая часть данной киносаги - "Вий 3D" - вышла на экраны в 2014 году, "став первым российским фильмом, собравшим в нашем прокате миллиард рублей", - напоминает комментарий к ролику.

Премьера - 19 сентября.