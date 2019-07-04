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Вышел трейлер российского фэнтези со Шварценеггером и Джеки Чаном

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    04.07.2019, 12:44
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Кинокомпания "СТВ" Фото: youtube.com/ Кинокомпания "СТВ"
Фото: youtube.com/ Кинокомпания "СТВ"

Это просто праздник какой-то (и плевать на аляповатость): на YouTube опубликован пышный, нарядный, энергичный, кастово богатый новый трейлер фэнтези-адвенчуры "Печать дракона" (также известной как "Вий 3").

И мало того, что от множественности всего в кадре в глазах рябит, так там еще и Арнольд Шварценеггер сражается с Джеки Чаном!

В "Печати" Джонатан Грин (Джейсон Флеминг) по приказу Петра I отправится в Китай, где "вновь столкнется с таинственными существами, которые, казалось бы, существуют лишь в мифах и преданиях".

В других ролях: Чарльз Дэнс, Рутгер Хауер, Анна Чурина, Юрий Колокольников.

Фото: youtube.com/ 01Distribution
Вышел трейлер нового "Пиноккио"

Режиссер - Олег Степченко.

Первая часть данной киносаги - "Вий 3D" - вышла на экраны в 2014 году, "став первым российским фильмом, собравшим в нашем прокате миллиард рублей", - напоминает комментарий к ролику.

Премьера - 19 сентября.

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