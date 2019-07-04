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04.07.2019 19:20
Рубрика: Власть

Запрос на перемены

Текст: Валерий Выжутович (Политический обозреватель)
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(7903)
В стране созрел запрос на перемены. К такому выводу пришли специалисты Института социологии РАН. "Относительное большинство россиян полагает, что нужны новые формы экономической и политической жизни страны", - отметил руководитель Центра комплексных социальных исследований Института социологии РАН Владимир Петухов. По его словам, этот запрос ярко выражен в наиболее активных социальных группах, при этом немалое число россиян полагает, что "по-прежнему пока что нужна стабильность".

Подобные замеры Институт социологии РАН проводит регулярно путем опросов 4000 человек во всех регионах России. В последние 10 лет большинство респондентов предпочитали стабильность переменам. Но к осени 2017 года число сторонников перемен достигло 51 процента. Среди тех, кому до 30, сегодня за реформы выступают 62 процента. Среди 31-40-летних - 51 процент за перемены, среди 41-50-летних - столько же за стабильность. Люди предпенсионного возраста и пенсионеры тоже желают стабильности. Сторонники реформ составляют большинство в мегаполисах, областных центрах и - неожиданно - среди сельских жителей. А желающих сохранить стабильность больше в райцентрах, городах и поселках городского типа. "Желание перемен вызвано продолжительным кризисом: теперь статус-кво и стабильность ассоциируется у многих с экономическими неурядицами и ухудшением уровня жизни, - говорит Владимир Петухов. - За последние три года доля оценивающих свое питание как хорошее снизилась с 44 процентов в докризисном 2014 году до 37 процентов в посткризисном 2017-м, свою жизнь в целом - с 37 до 28 процентов. Наконец, снизилась с 33 до 28 процентов доля тех, кто может позволить себе "более лучше одеваться". Те же тенденции наблюдаются и у молодежи. На ухудшении оценок отразилась стагнация, сменившая кризис вопреки ожиданиям на быстрый выход из него".

Большинство россиян желает перемен, при этом немалое число граждан полагает, что "пока что нужна стабильность"

Власть и население понимают перемены по-разному, комментирует результаты опроса руководитель исследования академик Михаил Горшков: "У власти более широкое понимание перемен, они связаны и с внутриполитической жизнью, и с международной. Например, задача технологического прорыва. Россияне же хотят перехода к новому качеству жизни, но это не особо касается трансформации политических институтов. Если бы более половины продолжали поддерживать установку на стабильность, это означало бы консервацию сниженного уровня жизни и умеренного развития вперед, а они этого не хотят". По мнению академика, нужно использовать позитивный настрой населения для проведения реформ: "Президент умеет работать с общественным мнением, а вот другие структуры - нет. Они отказываются от общения с населением, хотя сейчас общество готово к диалогу".

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Что запрос на перемены есть, подтверждается и другими исследованиями. По данным фонда "Общественное мнение", число сторонников значительных изменений в управлении страной за последние шесть лет увеличилось с 44 до 48 процентов, доля выступающих за незначительные снизилась с 27 процентов до 21, с 14 до 20 процентов выросло число тех, кто считает, что никакие реформы не нужны. Примерно такие же настроения зафиксированы социологами ВЦИОМ. Здесь о необходимости реформ во многих сферах жизни говорят 59 процентов респондентов, треть опрошенных считают, что нужны некоторые реформы, 2 процента отрицают необходимость реформ.

Большинство россиян понимают под позитивными переменами укрепление экономики и социальной сферы. Приоритетными задачами нынешнего президентского срока люди называют повышение пенсий, зарплат и социальных пособий (39 процентов), доступные и качественные медицину и образование (25), развитие экономики, выход из кризиса и снижение зависимости от нефти (20).

Значительная часть общества понимает под позитивными переменами укрепление экономики и социальной сферы

Что касается демократии, то, по мнению российского большинства, она нужна, но "совершенно особая, соответствующая национальным традициям и специфике" страны. По данным социологов, нужной демократию считают 62 процента опрошенных, а 55 процентов признают ее только в национальном обличье. Почти 45 опрошенных уверены, что западная демократия несет России хаос и разрушение.

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События последнего времени укрепили убежденность большинства (64 процента) в том, что отношения между Россией и Западом будут всегда строиться на недоверии. Только 24 процента граждан считают, что эти отношения могут быть по-настоящему дружественными. Людьми западной культуры "совершенно не ощущают себя" 43 процента опрошенных, а для 37 процентов "это не очень важно". Однако тот факт, что многие имеют имущество на Западе и посылают туда учиться своих детей, раздражает лишь 21 процент россиян. В ходе опроса респондентов также попросили дать определение свободы. Почти четверть опрошенных понимают под этим "свободу выбора, решения, голоса, передвижения, мысли, слова, самовыражения". Около 7,5 процента считают, что свобода - "это ни от кого и ни от чего не зависеть". Еще 4,9 процента полагают, что свобода - это "финансовая независимость, достаток". На вопрос, от кого зависит их жизнь, 67,5 процента респондентов ответили, что она "в большей степени зависит от них лично", 20,2 процента - "от государства", 7 процентов - "от других людей", остальные затруднились с ответом.

Отсутствие потребности в гражданских свободах объясняется помимо прочего патерналистскими настроениями. Эти настроения по-прежнему очень сильны. Поэтому запросы значительной части общества обращены к власти. В том числе и запрос на перемены, которые граждане понимают по-своему, не выходя в своих представлениях за пределы экономики и социальной сферы.

Власть Позиция Колонка Валерия Выжутовича
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