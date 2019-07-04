XXIII Всероссийский фестиваль визуальных искусств откроется 5 июля

XXIII Всероссийский фестиваль визуальных искусств стартует в детском центре "Орленок" 5 июля и продлится до 13 июля. Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры и Фонда президентских грантов.

"Среди гостей фестиваля - Родион Газманов, Ольга Кабо, Александр Иншаков, Валерий Яременко, Юрий Беляев, Эвклид Кюрдзидис, Наталья Хорохорина, Олег Марусев и многие другие", - сообщается на сайте Минкультуры.

Участники фестиваля поборются за призы в семи номинациях: "Кинематограф", "Анимация, полный метр", "Анимация, короткий метр", "Режиссеры XXI века", "Телевидение", "Клипстим" и "Фотокросс". Кроме того, фестиваль порадует масштабной внеконкурсной программой. Так, гости смогут побывать на выставке киностудии "Союзмультфильм", посетить около 50 творческих встреч и мастер-классов, посмотреть спектакль Елизаветы Арзамасовой "Ч/Б" и насладиться новыми фильмами, среди которых - "Крик тишины" Владимира Потапова, "Красная шапочка. Онлайн" Натальи Бондарчук, "Война Анны" Алексея Федорченко и другие.

В рамках мероприятия также откроется выставка-воспоминание, посвященная Станиславу Говорухину, и пройдет вечер его памяти.