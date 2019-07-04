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04.07.2019 13:33
Рубрика: Власть

Законы по нацпроектам Госдума рассмотрит в приоритетном порядке

Текст: Татьяна Замахина
Проекты законов, направленных на реализацию нацпроектов, Госдума рассмотрит в приоритетном порядке. Об этом заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, комментируя журналистам поручение президента на эту тему.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Накануне на совещании с членами правительства Владимир Путин дал поручение кабмину об ускоренной подготовке всех законопроектов, необходимых для реализации нацпроектов . Парламентариев же он попросил принять их по возможности до конца текущей сессии.

Фото: РИА Новости
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- Часть базовых законов утверждена, часть - внесена на рассмотрение в парламент. Важно ускорить их подготовку, - сказал глава государства, добавив, что "это не значит, что нужно делать это за счет качества, суеты здесь никакой быть не должно".

По поручению президента Госдума в приоритетном порядке рассмотрит правительственные инициативы, которые станут основой реализации национальных проектов, подчеркнул Вячеслав Володин. Он добавил, что "из 24 приоритетных законопроектов, которые должно подготовить правительство, планируется рассмотреть 9 в весеннюю сессию и 15 - в осеннюю".

- Решение вопросов, от которых зависит уровень жизни наших граждан, - поддержка семей, доступность жилья, развитие цифровых технологий - нельзя откладывать, - отметил глава нижней палаты.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума
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