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04.07.2019 20:25
Рубрика: Спорт

На разогреве чемпионы

Лучшие команды двух последних лет "Зенит" и "Локомотив" откроют сезон матчем за Суперкубок
Текст: Артур Нанян, Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(7903)
Летние каникулы российского футбола подошли к концу. Сезон 2019/2020 стартует на обновленном стадионе московского "Динамо", где в субботу за Суперкубок сразятся чемпион страны "Зенит" и обладатель Кубка России "Локомотив".
"Зенит" четырежды выигрывал Суперкубок страны, "Локомотив" - дважды. Фото: Михаил Синицын. "Зенит" четырежды выигрывал Суперкубок страны, "Локомотив" - дважды. Фото: Михаил Синицын.
"Зенит" четырежды выигрывал Суперкубок страны, "Локомотив" - дважды. Фото: Михаил Синицын.

И без того яркой вывеске предстоящего матча весомости придает тот факт, что завтра встретятся чемпионы двух последних лет. "Локо", напомним, выиграл "золото" в сезоне 2017/2018. Впрочем, это не единственный подтекст предстоящей игры. Например, в субботу противостоять друг другу будут два лучших тренера по итогам прошлого сезона по версии РФС - наставник питерцев Сергей Семак и рулевой "железнодорожников" Юрий Семин. По итогам голосования специалисты набрали одинаковое количество голосов, но лучшим выбрали Семака, завоевавшего с "Зенитом" свой первый трофей.

Семак, ставший лучшим тренером прошлого сезона по версии РФС, может выиграть свой второй титул

Чем закончится очередная встреча тренеров, "РГ" рассказал руководитель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович. А заодно поделился мнением о самых горячих темах в нашем футболе.

Михаил Данилович, вы за кого завтра - за Семина или Семака? И, кстати, согласны с выбором РФС?

Михаил Гершкович: Голосование уже состоялось, поэтому не вижу смысла его обсуждать. Симпатизирую обоим специалистам. Отрадно, что мы говорим о российских тренерах. А от завтрашнего матча жду в первую очередь красивого футбола: играть будут две на данный момент лучшие команды страны.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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Между тем отечественный футбол на пороге перемен. Недавно приняли новый лимит на легионеров - "8+17". Как к нему относитесь?

Михаил Гершкович: Считаю, что мы совершили определенный шаг вперед. Большинство тренеров Премьер-лиги против лимита. Я уже говорил: дело не в количестве, а в качестве. Надо выработать такой механизм, который не позволил бы к нам приезжать игрокам среднего уровня. И если команды первой шестерки приглашают крепких легионеров, то клубы из нижней части таблицы - наоборот. Они зовут слабых иностранцев и двумя руками тянут наш футбол назад. Такого не должно быть.

А вам не кажется, что при новом лимите россиянам будет еще проще попадать в клубы Премьер-лиги?

Михаил Гершкович: Посмотрим. Вообще это такой неоднозначный вопрос. Выходит странная ситуация. С одной стороны, мы не можем брать много сильных иностранцев, с другой - наши ребята не растут, потому что попадают в неконкурентную среду. Мне кажется, если и отменять лимит, то непременно нужно ввести некие критерии качества приглашаемых легионеров. Потому что наша молодежь будет прогрессировать, лишь играя с такими футболистами, как Халк, Вагнер Лав, Влашич. А вообще нигде же в мире лимита нет. И ничего. Играют как-то такие сборные, как Испания, Германия.

Семак сказал, что теперь российским клубам будет проблематично показывать результат в еврокубках.

Михаил Гершкович: Да, по новым правилам "Зениту" придется избавиться от ряда легионеров. Я, конечно, не могу им ничего советовать. Но опять же - это шаг к качеству. Потому что совсем недавно у питерцев был период, когда они брали не самых сильных ребят. Взять тех же аргентинцев. Ригони, Дриусси, Краневиттер, Маммана - средненькие игрочки. Теперь командам, у которых есть возможности, нужно брать условно не 15, а восемь легионеров. Но хорошего уровня. И рядом с ними будут расти молодые.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Как вам идея расширения Премьер-лиги?

Михаил Гершкович: Я за. Но нужно очень грамотно и четко сработать. Клубы, претендующие на получение лицензии, должны соответствовать этому уровню. Они должны соблюсти все условия. Это касается как материально-технической базы, так и финансового обеспечения. Я считаю, сейчас у нас не охвачены четыре ключевых объекта - Калининград, Нижний Новгород, Саранск и Волгоград. Это четыре великолепных города, но там нет команд Премьер-лиги. Вот надо поставить задачу развивать там футбол. Расширение нужно. Опять же, 30 матчей за сезон - это очень мало. Нужно 40-45.

Гинер предлагал приглашать клубы из СНГ...

Михаил Гершкович: Я уже говорил об этом. Вопрос спорный. Есть о чем подискутировать. Я, например, эту идею не поддерживаю. Считаю, что у нас есть команды, которые можно вывести на более высокий уровень, чем казахстанские. Многие тренеры наши там работали и могут подтвердить: уровень местных команд недотягивает для выступления в Премьер-лиге. Даже если они выставят сборную Казахстана. То же самое в Армении, Белоруссии. Если там создадут специальные команды для выступления у нас, тогда будет разговор. Но опять же: формировать их придется за счет российских игроков. Думаю, мы с Евгением Ленноровичем еще встретимся и все обсудим. Пока говорить об этом рано, но увеличение числа команд до 18 - прогрессивный шаг для нашего футбола.

Владелец "Спартака" Леонид Федун анонсировал передачу клуба в управление болельщиков. Как вы относитесь к такой идее?

Михаил Гершкович: Не хочу даже это комментировать. Это его видение. Я не бизнесмен. Но мне кажется, все это звучит как-то утопически. Если брать "Барселону", "Реал", болельщики ведь там акционеры, с каким-то правом голоса. Но решения принимают те, кто вкладывает деньги. Любая кухарка может управлять государством? Это мы уже проходили. Чтобы руководить клубом, нужно быть профессионалом. Выстроить так менеджмент, чтобы на всех позициях были специалисты. Тогда будет все нормально.

Фото: РИА Новости
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С первого тура на матчах Премьер-лиги будет внедряться VAR. Как это изменит наш футбол?

Михаил Гершкович: VAR - это серьезное подспорье. Но нужно четко отработать систему управления техникой. Например, иногда бывают ситуации, когда VAR вмешивается в тот или иной эпизод, даже не имея для этого повода. Вот у нас "Урал" играл с "Арсеналом", и был назначен пенальти. Я понимаю, что есть повод вмешаться, когда кто-то недоволен, когда споры на поле. А тут вроде никаких оснований, но VAR смотрит момент и находит игру рукой. Да чуть-чуть мяч задел руку, причем это ни на что не повлияло. Но дается пенальти. Или удаление Бикфалви в том же матче. Ну человек, который сам играл, должен понимать, что если бы Бикфалви не наступил на соперника, то сломал бы себе голову. Это же динамика. Четко надо определить, когда может вмешиваться VAR. Возможно, нужно ограничить количество раз, когда можно пользоваться этой системой, как в теннисе. Механизм надо дорабатывать. Плюс вопрос, кто там сидит. Это должны быть суперпрофессионалы, ведущие судьи. Но у нас нет ведущих. Разве только Карасев. То есть опять от человеческого фактора никуда не деться. Если судьи ошибаются, то ошибиться может и VAR. Над этим надо думать.

Где будем смотреть

6 июля, суббота Первый канал

19.00 "Зенит" - "Локомотив". Прямая трансляция

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