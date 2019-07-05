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05.07.2019 10:41
Рубрика: Общество

Раскрыта тайна черепа, найденного в Трансильвании

Текст: Наталья Панасенко
Фото: Elena F. Kranioti Dan Grigorescu Katerina Harvati / Max Planck Institute for the Science of Human History Фото: Elena F. Kranioti Dan Grigorescu Katerina Harvati / Max Planck Institute for the Science of Human History
Фото: Elena F. Kranioti Dan Grigorescu Katerina Harvati / Max Planck Institute for the Science of Human History

Антропологи из Тюбингенского университета (Германия), используя современные криминалистические методы, раскрыли убийство 33000-летней давности. Анализ черепа, найденного в пещере Чокловина на юге Трансильвании (Румыния), показал: мужчину убил левша булавовидным предметом.

Череп взрослого человека с двумя маленькими шрамами и большой трещиной был обнаружен еще в 1941 году во время горных работ в пещере на юге Румынии, там же были найдены каменные орудия и окаменелости пещерного медведя. На черепе были трещины в двух местах.

Фото: pixabay.com
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"До сих пор предполагалось, что эти трещины возникли после смерти в результате временных воздействий, - говорит профессор Катерина Харвати из центра эволюции человека при Тюбингенском университете. - Изучив череп с помощью современных методов судебной экспертизы, можем исключить возникновение этих переломов после смерти".

Антропологи искусственно восстановили череп и проверили различные сценарии. Они симулировали падение на камни, но сценарий преднамеренного убийства лучше всего объяснил природу травм. "Эксперимент показал, что трещины являются результатом двойного удара тупым предметом", - утверждает Харвати.

Более того, ученые даже предположили, что жертва стояла на коленях, а преступник, вероятно, напротив. Убийца нанес два последовательных удара булавовидным предметом, по всей видимости, левой рукой. Поскольку нет свидетельства того, что раны заживали, ученые говорят, что мужчина погиб. Но была ли смерть мгновенной, они сказать не смогли: в пещере нет остальных частей тела, по которым можно было бы установить, получил ли он еще травмы.

Исследователи даже предположили, при каких условиях могло произойти убийство. "Это могло быть результатом конфликта один на один или с участием нескольких преступников. Серьезный межличностный конфликт, который закончился убийством, является гипотезой, которая лучше всего подтверждается нашими выводами. Такое поведение неудивительно среди ранних человеческих групп, а также приматов, не являющихся людьми", - заключают ученые в статье, опубликованной в журнале Plos One.

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