Администрация Зеленского назвала Торонто столицей Канады

В одном из сообщений администрации президента Украины Владимира Зеленского город Торонто назвали столицей Канады. Об этом сообщает издание Strana.ua.

В сообщении, опубликованном 1 июля на странице администрации, говорилось, что глава украинского государства “примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в столице Канады - Торонто".

После того, как пользователи интернета начали высмеивать данный пресс-релиз, ошибка была исправлена, а Торонто назван столицей канадской провинции Онтарио.

С 1 по 3 июля Зеленский находился с визитом в Канаде. Он принял участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, провел встречи с премьер-министром и министром иностранных дел Канады, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.