Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 156-ФЗ "О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности"

Принят Государственной Думой 18 июня 2019 года
Одобрен Советом Федерации 26 июня 2019 года
Статья 1
Приостановить действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в городе Вашингтоне 8 декабря 1987 года.
Статья 2
Решение о возобновлении Российской Федерацией действия Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности принимается Президентом Российской Федерации.
Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации В. Путин