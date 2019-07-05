Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 161-ФЗ "О внесении изменений в статью 13[2] Федерального закона "Об актах гражданского состояния"

Новости

Путин предупредил о последствиях торговых войн США и Китая 21:24
В Петербурге откроют новую дорогу к Ладожскому вокзалу 21:23
Путин: От Москвы нельзя требовать выполнения Минских соглашений 21:17
Погода в Москве на выходных достигнет "холодного дна" 21:11
Под Тулой пьяная женщина протаранила машину ДПС и сбила полицейского 20:58
В Красноярске проверят данные о детях, живших в антисанитарных условиях 20:44
В Петербурге за три дня социальные участковые приняли 888 человек 20:37
Видео: Как работает первая в мире внешняя боковая подушка безопасности 20:33
В Минске задержали подозреваемых по делу о ЧП во время салюта 20:26
Появился отрывок нового "Полицейского с Рублевки" 20:23
Освобожденный в КНДР австралиец прибыл в Токио 20:18
Вышел трейлер художественного сериала об истории группы Wu-Tang Clan 20:09
Абэ: Япония не собирается вносить изменения в договор с США о безопасности 19:54
В Иркутской области из-за паводка эвакуировали семь детских лагерей 19:40
В Японии столкнулись военные грузовики, есть пострадавшие 19:35
В Петербурге создадут галерею свадебных фотографий "Дочки-матери" 19:16
Семь человек пострадали в Калининграде в ДТП с автобусом 19:14
АЕБ вновь зафиксировала падение авторынка и сделала прогноз 19:13
Ростовчанин в костюме кролика "регулировал" движение транспорта 19:13
Метеорологи зафиксировали штормовые порывы ветра в Москве 18:58
Матвиенко рассчитывает на продление программы маткапитала до 2025 года 18:56
Иран потребовал от Великобритании объясниться за захват танкера 18:51
В Петербурге открыли фонтан "Мальчик и гуси" 18:49
Росгвардия отстранила подозреваемых во взяточничестве врачей 18:45
Владимир Путин встретился с президентом Италии 18:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
5 июля 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(7903)

Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 161-ФЗ "О внесении изменений в статью 13[2] Федерального закона "Об актах гражданского состояния"

Опубликован 5 июля 2019 г.

Принят Государственной Думой 19 июня 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июня 2019 года

Статья 1

Внести в статью 13[2] Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 47, ст. 5340; 2016, N 26, ст. 3888; 2017, N 52, ст. 7931; 2018, N 1, ст. 22, 56; N 31, ст. 4857, 4861; N 53, ст. 8454; 2019, N 22, ст. 2660) следующие изменения:

1) дополнить пунктом З[1] следующего содержания:

"3[1]. Указанные в абзаце втором пункта 1 настоящей статьи сведения о государственной регистрации смерти, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, и сведения о внесении исправлений или изменений в записи актов о смерти, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, предоставляются в рамках межведомственного взаимодействия по запросу государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (в отношении вкладчиков кредитных организаций, являющихся участниками системы обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации, кредиторов кредитных или некредитных финансовых организаций, в отношении которых государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" исполняет полномочия ликвидатора или конкурсного управляющего при несостоятельности (банкротстве) указанных организаций), негосударственному пенсионному фонду (в отношении участников соответствующего негосударственного пенсионного фонда и их правопреемников по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, застрахованных лиц и их правопреемников по договорам об обязательном пенсионном страховании) либо страховой организации (в отношении застрахованных лиц и выгодоприобретателей по договорам страхования, заключенным соответствующей страховой организацией).";

2) абзац первый пункта 5 после цифр "1 - 2[1]" дополнить словами "и 3[1]";

3) пункт 9 после слов "территориальные фонды обязательного медицинского страхования," дополнить словами "государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов", негосударственные пенсионные фонды, страховые организации,".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин

Главное сегодня

В ГД РФ увидели шантаж в заявлениях "Нафтогаза" о сбоях транзита газа
Минтруд разъяснил ситуацию со списком запрещенных для женщин профессий
Максим Акимов одобрил концепцию электронного паспорта
Шойгу назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате
Владимир Путин озвучил условие переговоров с Киевом
Проекты
Русское оружие
Русское оружие
Неуправляемый полет: 30 лет назад МиГ-23 улетел в Бельгию без пилота
Родина
Родина
Адмирал Макаров предсказал подробности будущей трагедии за 10 лет до гибели "Петропавловска"