Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 161-ФЗ "О внесении изменений в статью 13[2] Федерального закона "Об актах гражданского состояния"

Принят Государственной Думой 19 июня 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июня 2019 года

Статья 1

Внести в статью 13[2] Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 47, ст. 5340; 2016, N 26, ст. 3888; 2017, N 52, ст. 7931; 2018, N 1, ст. 22, 56; N 31, ст. 4857, 4861; N 53, ст. 8454; 2019, N 22, ст. 2660) следующие изменения:

1) дополнить пунктом З[1] следующего содержания:

"3[1]. Указанные в абзаце втором пункта 1 настоящей статьи сведения о государственной регистрации смерти, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, и сведения о внесении исправлений или изменений в записи актов о смерти, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, предоставляются в рамках межведомственного взаимодействия по запросу государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (в отношении вкладчиков кредитных организаций, являющихся участниками системы обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации, кредиторов кредитных или некредитных финансовых организаций, в отношении которых государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" исполняет полномочия ликвидатора или конкурсного управляющего при несостоятельности (банкротстве) указанных организаций), негосударственному пенсионному фонду (в отношении участников соответствующего негосударственного пенсионного фонда и их правопреемников по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, застрахованных лиц и их правопреемников по договорам об обязательном пенсионном страховании) либо страховой организации (в отношении застрахованных лиц и выгодоприобретателей по договорам страхования, заключенным соответствующей страховой организацией).";

2) абзац первый пункта 5 после цифр "1 - 2[1]" дополнить словами "и 3[1]";

3) пункт 9 после слов "территориальные фонды обязательного медицинского страхования," дополнить словами "государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов", негосударственные пенсионные фонды, страховые организации,".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин