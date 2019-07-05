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5 июля 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(7903)

Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 162-ФЗ "О внесении изменений в главу 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части налогообложения деятельности негосударственных пенсионных фондов"

Опубликован 5 июля 2019 г.

Принят Государственной Думой 19 июня 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июня 2019 года

Статья 1

Внести в главу 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 33, ст. 3413; 2002, N 22, ст. 2026; 2003, N 28, ст. 2886; 2005, N 1, ст. 30; N 24, ст. 2312; N 52, ст. 5581; 2007, N 22, ст. 2563; N 31, ст. 4013; N 49, ст. 6071; 2008, N 30, ст. 3614; N 49, ст. 5723; N 52, ст. 6237; 2009, N 29, ст. 3598; N 51, ст. 6155; 2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4198; N 32, ст. 4298; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 37; N 24, ст. 3357; N 45, ст. 6335; N 47, ст. 6611; N 49, ст. 7014, 7037; 2012, N 19, ст. 2281; N 49, ст. 6751; 2013, N 23, ст. 2866; N 30, ст. 4081; 2014, N 8, ст. 737; N 16, ст. 1835; N 19, ст. 2314; N 30, ст. 4220; N 48, ст. 6663; 2015, N 1, ст. 13, 16; N 10, ст. 1402; N 27, ст. 3968; N 48, ст. 6692; 2016, N 1, ст. 18; N 18, ст. 2504; N 27, ст. 4182; N 49, ст. 6844; 2017, N 49, ст. 7307, 7316; 2018, N 18, ст. 2583; N 24, ст. 3404; 2019, N 18, ст. 2225) следующие изменения:

1) в статье 270:

а) пункт 48[2] изложить в следующей редакции:

"48[2]) в виде необходимых расходов управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, непосредственно связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений, осуществляемых за счет средств пенсионных накоплений и установленных договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений;";

б) дополнить пунктом 48[24] следующего содержания:

"48[24]) направленные на восполнение объема средств пенсионных резервов или средств пенсионных накоплений на величину уменьшения средств или величину недополученного дохода негосударственного пенсионного фонда за счет собственных средств согласно пункту 15 статьи 25 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах";";

2) пункт 3 статьи 295 изложить в следующей редакции:

"3. К доходам, полученным от уставной деятельности фондов, кроме доходов, предусмотренных статьями 249 и 250 настоящего Кодекса, в частности, относятся:

отчисления от дохода от размещения пенсионных резервов, направляемые в состав собственных средств фонда, осуществляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о негосударственных пенсионных фондах;

доходы от размещения собственных средств фонда в ценные бумаги, осуществления инвестиций и других вложений, определяемые в порядке, установленном настоящим Кодексом для соответствующих видов доходов;

вознаграждение фонда, осуществляющего деятельность страховщика по обязательному пенсионному страхованию, включая постоянную часть вознаграждения и переменную часть вознаграждения;

часть суммы пенсионного взноса, направляемая на основании договора негосударственного пенсионного обеспечения в соответствии с пенсионными правилами фонда в состав собственных средств фонда на покрытие административных расходов в соответствии с законодательством Российской Федерации о негосударственных пенсионных фондах.";

3) в статье 296:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Для негосударственных пенсионных фондов раздельно определяются расходы, связанные с размещением пенсионных резервов, расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений, и расходы, связанные с обеспечением уставной деятельности указанных фондов.";

б) в пункте 2:

в абзаце первом слова "получением дохода от размещения" заменить словом "размещением";

в подпункте 1 слова "получением дохода от размещения" заменить словом "размещением";

в подпункте 3 слова "на формирование имущества, предназначенного в обеспечение осуществления уставной деятельности этих фондов" заменить словами ", направляемые в состав собственных средств фонда";

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) отчисления на формирование страхового резерва, осуществляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о негосударственных пенсионных фондах и в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации, до достижения установленного негосударственным пенсионным фондом размера страхового резерва, но не более 50 процентов величины резервов покрытия пенсионных обязательств.";

в) пункт 3 дополнить подпунктами 3[2] - 3[6] следующего содержания:

"3[2]) вознаграждение управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, включая постоянную часть вознаграждения и переменную часть вознаграждения, выплачиваемое фондом за счет собственных средств;

3[3]) вознаграждение специализированному депозитарию и возмещение необходимых расходов, произведенных специализированным депозитарием, осуществляемые фондом за счет собственных средств в соответствии с договором на оказание услуг специализированного депозитария;

3[4]) ежегодные отчисления в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию, которые осуществляются за счет собственных средств фонда и сформированы в порядке, установленном статьей 20[1] Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", за исключением расходов, указанных в пункте 48[24] статьи 270 настоящего Кодекса;

3[5]) средства, подлежащие оплате фондом в качестве гарантийных взносов в фонд гарантирования пенсионных накоплений в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений";

3[6]) расходы, связанные с осуществлением срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты или выплаты средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего застрахованного лица, осуществляемые за счет собственных средств фонда;";

г) пункт 4 признать утратившим силу.

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Положения пунктов 48[2], 48[24] статьи 270, пункта 3 статьи 295, пункта 1, абзаца первого, подпунктов 1, 3 и 4 пункта 2, подпунктов 3[2] - 3[6] пункта 3 статьи 296 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций за налоговые периоды начиная с 1 января 2019 года.

Президент Российской Федерации В. Путин

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