Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 158-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 19 июня 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июня 2019 года

Статья 1

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 1, ст. 18; N 23, ст. 2289; N 33, ст. 3413; 2002, N 30, ст. 3021; 2003, N 21, ст. 1958; 2004, N 27, ст. 2715; N 34, ст. 3518; N 45, ст. 4377; 2005, N 1, ст. 30, 38; N 24, ст. 2312; N 27, ст. 2710, 2717; N 30, ст. 3104, 3117; 2006, N 1, ст. 12; N 31, ст. 3452; N 50, ст. 5279, 5286; 2007, N 1, ст. 20; N 13, ст. 1465; N 31, ст. 4013; N 45, ст. 5416; N 49, ст. 6045, 6071; N 50, ст. 6237; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3614; N 49, ст. 5723; N 52, ст. 6218, 6219; 2009, N 1, ст. 19; N 18, ст. 2147; N 23, ст. 2772; N 29, ст. 3582, 3598, 3639; N 30, ст. 3739; N 39, ст. 4534; N 45, ст. 5271; N 48, ст. 5726, 5731; N 52, ст. 6444, 6450; 2010, N 15, ст. 1737; N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4176, 4198; N 32, ст. 4298; N 40, ст. 4969; N 48, ст. 6247; 2011, N 1, ст. 7; N 26, ст. 3652; N 30, ст. 4583, 4587; N 47, ст. 6608; N 48, ст. 6729, 6731; N 49, ст. 7016, 7037; 2012, N 10, ст. 1164; N 19, ст. 2281; N 26, ст. 3447; N 41, ст. 5526; N 49, ст. 6750; N 50, ст. 6958; N 53, ст. 7604; 2013, N 23, ст. 2866; N 27, ст. 3444; N 30, ст. 4084; N 44, ст. 5645; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6985; 2014, N 16, ст. 1835; N 26, ст. 3373, 3404; N 30, ст. 4222; N 40, ст. 5316; N 45, ст. 6159; N 48, ст. 6657, 6662, 6663; 2015, N 1, ст. 15, 18; N 24, ст. 3373, 3377; N 27, ст. 3948, 3968; N 41, ст. 5632; N 48, ст. 6686, 6688; 2016, N 1, ст. 16; N 7, ст. 920; N 11, ст. 1480; N 27, ст. 4175, 4180, 4184; N 49, ст. 6841, 6843, 6844, 6845, 6847, 6849; 2017, N 15, ст. 2133; N 40, ст. 5753; N 45, ст. 6578; N 49, ст. 7305, 7307, 7314, 7318, 7324, 7326; 2018, N 1, ст. 14, 20; N 9, ст. 1289, 1291; N 11, ст. 1585; N 18, ст. 2558, 2568; N 28, ст. 4143; N 31, ст. 4822, 4823; N 32, ст. 5090; N 45, ст. 6828, 6836, 6844; N 49, ст. 7496, 7497; N 53, ст. 8412, 8416; 2019, N 18, ст. 2225; N 22, ст. 2665, 2667) следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 212:

а) в абзаце восьмом слово "услуги);" заменить словом "услуги).";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"Не признается доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами в течение льготного периода, установленного в соответствии со статьей 6[1-1]Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)";";

2) статью 217 дополнить пунктом 65[1] следующего содержания:

"65[1]) доходы, полученные налогоплательщиком при реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в соответствии с Федеральным законом "О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13[2] Федерального закона "Об актах гражданского состояния";";

3) пункт 3 статьи 333[35] дополнить подпунктом 33 следующего содержания:

"33) за совершение юридически значимых действий, предусмотренных подпунктом 28[1] пункта 1 статьи 333[33] настоящего Кодекса, в случае внесения изменений в записи Единого государственного реестра недвижимости в соответствии с абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 23 Федерального закона от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)".".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Пункты 1 и 3 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 августа 2019 года.

3. Положения абзаца девятого подпункта 1 пункта 1 статьи 212 и пункта 65[1] статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении доходов физических лиц, полученных ими начиная с налогового периода 2019 года.

Президент Российской Федерации В. Путин