Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 160-ФЗ "О внесении изменений в статью 448 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 25 июня 2019 года
Одобрен Советом Федерации 26 июня 2019 года
Внести в часть первую статьи 448 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2002, N 22, ст. 2027; N 30, ст. 3015; 2003, N 27, ст. 2706, 2708; 2007, N 18, ст. 2118; N 24, ст. 2830, 2833; 2008, N 49, ст. 5724; N 52, ст. 6235; 2009, N 29, ст. 3613; 2010, N 49, ст. 6414; 2011, N 1, ст. 16; 2012, N 53, ст. 7635; 2013, N 14, ст. 1662; 2014, N11, ст. 1094; 2018, N 42, ст. 6375) следующие изменения:
1) пункт 4 после слов "военного суда" дополнить словами ", районного суда, мирового судьи";
2) в пункте 5 слова "иных судей" заменить словами "судьи конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации".
Президент Российской Федерации В. Путин