Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 20 Федерального закона "О статусе военнослужащих"

Принят Государственной Думой 25 июня 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июня 2019 года

Статья 1

Внести в пункт 9 статьи 20 Федерального закона от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 22, ст. 2331; 2003, N 46, ст. 4437; 2004, N 18, ст. 1687; N 35, ст. 3607; 2011, N 1, ст. 30; N 46, ст. 6407; 2013, N 48, ст. 6165; 2014, N 23, ст. 2930; N 45, ст. 6152; 2015, N 51, ст. 7241) изменение, исключив из него слова "за счет средств Министерства обороны Российской Федерации (иного федерального органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба)".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин