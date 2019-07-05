Американцы обновят украинские порты для кораблей ВМС США и НАТО

США модернизируют сразу несколько украинских военно-морских баз в Черном море. Это должно дать докам возможность принимать военные корабли США и НАТО.

Работы ведутся, в том числе, в Очакове, пишет Breaking Defence. Финансирование США затрагивает укрепление и обновление существующих пирсов, строительство нового плавучего дока, систем безопасности вокруг баз, судоремонтных мощностей, а также двух новых центров морских операций, откуда силы Украины и НАТО смогут руководить учениями и координировать все действия.

За последние годы строительные бригады ВМС США совершили несколько визитов в Очаков. Работы вряд ли завершатся до августа, пишет издание со ссылкой на сотрудника подводной строительной группы Спенсера Булла: сейчас он находится на Украине и вместе с коллегами оценивает прочность имеющихся сооружений. Он сообщил, что дайверы будут работать над укреплением пирсов, а также составят карту морского дна, чтобы убедиться в том, что база может принять крупные корабли. Также предстоит выбрать место для плавучего дока.

Эта работа - следствие, в том числе, ежегодных украинско-натовских учений Sea Breeze на Черном море. Издание уточняет, что присутствие ВМС США в Черном море будет ограничено конвенцией Монтре от 1936 года, которая регулирует судоходство в этой зоне. "Совокупный тоннаж нечерноморских кораблей, вошедших в акваторию Черного моря, не должен превышать 30 тысяч тонн, оставаться там они могут не более 21 дня", - уточняет автор.