Астроном-любитель снял самый секретный американский шаттл

The #OTV5 / #X37B space plane photographed in orbit! Finally an image showing this mini-Space Shuttle which is only a fraction in size of the real Space Shuttle. Nevertheless, the images succeeded beyond expectations and show even a sign of the nose/payload bay/tail or even more. pic.twitter.com/Uy7qBCnoif — Ralf Vandebergh (@ralfvandebergh) July 3, 2019

Астроном-любитель из Нидерландов Ральф Ванденберг смог сфотографировать в космосе орбитальный испытательный корабль США - X-37B. На снимках, сделанных 30 июня и 2 июля, можно разглядеть, как мини-шаттл маневрирует на околоземной орбите. Своими достижениями Ванденберг поделился в Twitter.

"Космический самолет сфотографирован на орбите. Наконец изображение, показывающее этот мини-космический челнок, который является лишь частью размера реального космического челнока. Тем не менее, изображения превзошли все ожидания", - написал астроном-любитель.

По его мнению, на фотографиях можно разглядеть нос космического аппарата, раскрытый грузовой отсек и хвост шаттла.

Отметим, что работы по созданию Orbital Test Vehicle велись в США с 50-х годов прошлого века. Испытания аппарата X-37 проводились с 1986 по 2007 годы. Согласно официальной версии, основной его функцией станет доставка на орбиту грузов.

По другим данным, X-37В будет применяться в разведывательных целях, так как проект развивается под эгидой американских военных. Х-37В универсален: у него есть небольшой грузовой отсек, и он способен выполнять автономный полёт, как в космосе, так и в атмосфере, вплоть до приземления на посадочную полосу. Первый космический полет состоялся 22 апреля 2010 года.