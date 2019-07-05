BBC снимет очередную экранизацию "Анны Карениной"

Роман Льва Толстого "Анна Каренина" получит очередную экранизацию.

Как сообщает Deadline, британский медиамагнат BBC готовит новую адаптацию книги русского классика в формате мини-сериала.

Займётся ею Гвинет Хьюз, известная телефильмом "Девушка" (2012) и прошлогодним мини-сериалом "Ярмарка тщеславия".

"Анну Каренину" экранизировали десятки раз, впервые - в 1910 году в Германии, а уже через год - и в Российской империи.

Не менее пяти раз роман Льва Николаевича переносили на экран в Великобритании. В последний раз - в 2012 году, когда яркую костюмную драму по сценарию Тома Стоппарда снял Джо Райт с Кирой Найтли в главной роли.

Из отечественных версий известны работы Александра Зархи (1967), Сергея Соловьёва (2009), Карена Шахназарова (2017).