Новости

Вышел трейлер детективной комедии с Дэниелом Крэйгом 12:36
Рейс Салехард - Тюмень задержали на восемь часов из-за сбоя стартера 12:33
На реконструкцию пруда в Назрани направят 150 млн рублей 12:32
Бывшего сити-менеджера Челябинска снова отдали под суд 12:29
Максим Фадеев готов восстановить сгоревшую в Чимеево старинную церковь 12:28
Юрий Колокольников сыграет в новом фильме Кристофера Нолана 12:21
В Ингушетии задержана тетя пережившей пытки девочки 12:20
Вместо драгоценных камней шахтеры нашли останки "тираннозавра морей" 12:16
Названы самые популярные фестивали наступающих выходных 12:15
В Балтийском море под Калининградом нашли затонувшее судно 12:13
В Крыму объяснили интерес самолета-разведчика США к полуострову 12:13
Бекмамбетов и Безруков примут участие в фестивале веб-сериалов 12:09
Поцелуев мост и Беседка ветров: Названы идеальные места для свиданий 12:07
Опубликовано видео задержания кассирши банка, укравшей 20 млн рублей 12:06
BBC снимет очередную экранизацию "Анны Карениной" 12:03
Instagram отключил лайки Максиму Галкину 11:58
В Муроме железнодорожника насмерть придавило опорой крана 11:58
Тихоокеанский флот почтил память погибших в Баренцевом море 11:54
В Сочи объявлено экстренное предупреждение о ливнях с градом 11:48
"Единая Россия" запустит сервис обратной связи с гражданами по нацпроектам 11:47
В Крыму появится гламурный кемпинг 11:45
Топ-10 SUV в России: Volkswagen Tiguan в погоне за Renault Duster 11:43
На Кубани врачи за час устранили последствия инсульта у мужчины 11:41
На Кубани после ДТП с тремя жертвами завели дело на водителя 11:36
В Малайзии задержан продюсер фильма "Волк с Уолл-стрит" Скорсезе 11:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
05.07.2019 12:09
Рубрика: Культура

Бекмамбетов и Безруков примут участие в фестивале веб-сериалов

Текст: Сусанна Альперина

В этом году во второй раз в Нижнем Новгороде со 2 по 6 августа пройдет единственный российский фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest. Сегодня были объявлены участники конкурсной программы. Для участия в фестивале было подано 1300 заявок, год назад их было всего 150. Увеличилась и география фестиваля - веб-сериалы были присланы из более чем 30 стран мира. Более 200 заявок пришли от российских авторов.

Фото: kinopoisk.ru
Объявлен режиссер первых эпизодов сериала по "Властелину колец"

В основной конкурс вошли 33 проекта - 10 российских веб-сериалов и 23 из США, Аргентины, Канады, Великобритании, Испании, Израиля, Сингапура, Италии, Финляндии, Бельгии, Китая и Германии. Также в отдельную программу "Конкурс первых серий" были отобраны 10 участников - 6 сериалов из России и проекты из США, Германии, Австралии и Италии.

В числе российских участников основного конкурса - проект Тимура Бекмамбетова, Михаила Зыгаря и Карена Шаиняна "1968. Digital", действие которого происходит на "экране смартфона" Энди Уорхола, Джона Леннона, Владимира Высоцкого и других; одновременно драма и комедия в постельных историях веб-сериала "В постели"; карельская вариация "Черного зеркала" об ужасах современных технологий "Пиксельный разум"; мотивирующие и смешные истории о тяжелой жизни в исполнении персонажей русских народных сказок "Жизнь как в сказке"; история о русских хакерах, которые пытаются взломать интернет "Russian Hackers Life" от известной студии "Дикий Digital"; вертикальный веб-сериал "Коллежский асессор" в духе приключений Фандорина; один из самых успешных примеров креативной рекламы - проект "Миллионер из Балашихи"; адаптации произведений Чехова в проекте "Чехов: Screenlife", снятые командами студентов Высшей Школы кино "Арка" под кураторством кинокомпании "Базелевс" Тимура Бекмамбетова; драма об актерских буднях "Типа кино" при участии Сергея Безрукова; веб-сериал на основе историй из известного интернет-сообщества "Подслушано".

В "Конкурс первых серий" вошли следующие российские пилоты: "#Сценаристы" о студентах Российского государственного социального университета, которые делают первые шаги в кино, учась напротив главного кинематографического вуза страны - ВГИКа; убойное зрелище в лучших традициях Гая Ричи "Закон и беспорядок"; жесткий нуар "Мизантроп" о детективе в российском "городе грехов"; стильная артхаусная драма "Я иду искать" о принятии себя, от создателей одного из самых известных российских веб-сериалов "Это я" Андрея Феночки и Елизаветы Симбирской; сюрреалистическая драма "Аркадий" про медведя, работающего в полиции; жесткая, но сексуальная антиутопия "Неправильные" про страну, в которой нет секса, от режиссера Владимира Мирзоева.

Фото: ТНТ-PREMIER
ТНТ-PREMIER покажет восьмисерийную драматическую комедию "БИХЭППИ"

Какие проекты представят зарубежные участники - расскажем ближе к началу фестиваля. Добавим лишь, что, по словам генерального продюсера Realist Web Fest Антона Калинкина, нынешняя ситуация с резким увеличением количества российского веб-контента и его выход на международный рынок напрямую связаны с успехом первого фестиваля Realist Web Fest.

"В этом году мы получили на наш фестиваль почти в три раза больше заявок от российских производителей веб-сериалов, чем в прошлом. Одновременно с количеством растет и качество - российский контент сегодня можно с уверенностью назвать конкурентоспособным. Немаловажно и возрастающее доверие авторов к самому фестивалю, который в этом году стал частью Международного чемпионата мира по веб-сериалам, увеличил количество фестивалей-партнеров и укрепил свою позицию на мировой карте веб-движения", - отметил Антон Калинкин.

В рамках фестиваля этого года состоится дискуссия о монетизации веб-контента с представителями мировой digital-индустрии и создателями успешных веб-сериалов, а также впервые пройдет международный WEB BATTLE пилотных эпизодов веб-сериалов, снятых в Нижнем Новгороде во время фестиваля. Среди гостей фестиваля будут представители крупнейших онлайн-кинотеатров и интернет-платформ, программные директора и отборщики зарубежных веб-фестивалей из Германии, Испании, Южной Кореи.

Победителя REALIST WEB FEST определит международное жюри, куда войдут победители фестиваля в прошлом году, а также российские режиссеры, актеры, профессионалы digital-индустрии. Помимо главного приза - за лучший веб-сериал - судьи выберут лучшего режиссера, лучший сценарий, лучшую идею и персонажа, а также лучший пилот. Напомним, что премия называется "Гагарин".

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Гид-парк Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ФСБ: Россиянин Александр Воробьев задержан за госизмену
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России
Кабмин повысил оклады военнослужащих и правоохранителей
В Казани поймали кассиршу банка, похитившую 20 млн рублей
Украина захотела осваивать Арктику