Бекмамбетов и Безруков примут участие в фестивале веб-сериалов

В этом году во второй раз в Нижнем Новгороде со 2 по 6 августа пройдет единственный российский фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest. Сегодня были объявлены участники конкурсной программы. Для участия в фестивале было подано 1300 заявок, год назад их было всего 150. Увеличилась и география фестиваля - веб-сериалы были присланы из более чем 30 стран мира. Более 200 заявок пришли от российских авторов.

В основной конкурс вошли 33 проекта - 10 российских веб-сериалов и 23 из США, Аргентины, Канады, Великобритании, Испании, Израиля, Сингапура, Италии, Финляндии, Бельгии, Китая и Германии. Также в отдельную программу "Конкурс первых серий" были отобраны 10 участников - 6 сериалов из России и проекты из США, Германии, Австралии и Италии.

В числе российских участников основного конкурса - проект Тимура Бекмамбетова, Михаила Зыгаря и Карена Шаиняна "1968. Digital", действие которого происходит на "экране смартфона" Энди Уорхола, Джона Леннона, Владимира Высоцкого и других; одновременно драма и комедия в постельных историях веб-сериала "В постели"; карельская вариация "Черного зеркала" об ужасах современных технологий "Пиксельный разум"; мотивирующие и смешные истории о тяжелой жизни в исполнении персонажей русских народных сказок "Жизнь как в сказке"; история о русских хакерах, которые пытаются взломать интернет "Russian Hackers Life" от известной студии "Дикий Digital"; вертикальный веб-сериал "Коллежский асессор" в духе приключений Фандорина; один из самых успешных примеров креативной рекламы - проект "Миллионер из Балашихи"; адаптации произведений Чехова в проекте "Чехов: Screenlife", снятые командами студентов Высшей Школы кино "Арка" под кураторством кинокомпании "Базелевс" Тимура Бекмамбетова; драма об актерских буднях "Типа кино" при участии Сергея Безрукова; веб-сериал на основе историй из известного интернет-сообщества "Подслушано".

В "Конкурс первых серий" вошли следующие российские пилоты: "#Сценаристы" о студентах Российского государственного социального университета, которые делают первые шаги в кино, учась напротив главного кинематографического вуза страны - ВГИКа; убойное зрелище в лучших традициях Гая Ричи "Закон и беспорядок"; жесткий нуар "Мизантроп" о детективе в российском "городе грехов"; стильная артхаусная драма "Я иду искать" о принятии себя, от создателей одного из самых известных российских веб-сериалов "Это я" Андрея Феночки и Елизаветы Симбирской; сюрреалистическая драма "Аркадий" про медведя, работающего в полиции; жесткая, но сексуальная антиутопия "Неправильные" про страну, в которой нет секса, от режиссера Владимира Мирзоева.

Какие проекты представят зарубежные участники - расскажем ближе к началу фестиваля. Добавим лишь, что, по словам генерального продюсера Realist Web Fest Антона Калинкина, нынешняя ситуация с резким увеличением количества российского веб-контента и его выход на международный рынок напрямую связаны с успехом первого фестиваля Realist Web Fest.

"В этом году мы получили на наш фестиваль почти в три раза больше заявок от российских производителей веб-сериалов, чем в прошлом. Одновременно с количеством растет и качество - российский контент сегодня можно с уверенностью назвать конкурентоспособным. Немаловажно и возрастающее доверие авторов к самому фестивалю, который в этом году стал частью Международного чемпионата мира по веб-сериалам, увеличил количество фестивалей-партнеров и укрепил свою позицию на мировой карте веб-движения", - отметил Антон Калинкин.

В рамках фестиваля этого года состоится дискуссия о монетизации веб-контента с представителями мировой digital-индустрии и создателями успешных веб-сериалов, а также впервые пройдет международный WEB BATTLE пилотных эпизодов веб-сериалов, снятых в Нижнем Новгороде во время фестиваля. Среди гостей фестиваля будут представители крупнейших онлайн-кинотеатров и интернет-платформ, программные директора и отборщики зарубежных веб-фестивалей из Германии, Испании, Южной Кореи.

Победителя REALIST WEB FEST определит международное жюри, куда войдут победители фестиваля в прошлом году, а также российские режиссеры, актеры, профессионалы digital-индустрии. Помимо главного приза - за лучший веб-сериал - судьи выберут лучшего режиссера, лучший сценарий, лучшую идею и персонажа, а также лучший пилот. Напомним, что премия называется "Гагарин".