Беларусь нарастила золотовалютные резервы до 8,3 млрд долларов

Международные резервные активы Беларуси, по предварительным данным, на 1 июля 2019 года достигли 8,291 миллиарда долларов (в эквиваленте), сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка страны.

В июне золотовалютные резервы выросли на 200,7 миллиона долларов, что на 2,5 процентов больше показателей предшествующего месяца. В свою очередь в мае рост резервов составил 521,6 миллиона долларов (6,9 процента к апрелю).

Как уточняется, основным фактором роста уровня золотовалютных резервов в июне стало повышение цены золота на международном рынке. Национальный банк Беларуси покупал иностранную валюту на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Также иностранная валюта поступала в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и от продажи Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Кроме того, была актуализирована методология расчета золотовалютных резервов, что обусловило рост показателя на сумму около 70 миллионов долларов.

В июне правительство и Национальный банк Беларуси исполнили внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму около 250 миллионов долларов.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов Беларуси на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 миллиарда долларов.

Золотовалютные резервы России, по данным Центробанка на 28 июня 2019 года, составляют 517,1 миллиарда долларов.