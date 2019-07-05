Белорусская резолюция войдет в декларацию ПА ОБСЕ

Инициатива белорусской делегации получила одобрение на заседании общего комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Люксембурге, сообщает парламентская служба РБ. Речь идет о предложенной Минском резолюции о "Стратегическом прогнозировании в областях науки, технологий и инноваций для устойчивого развития". Проект документа, который был представлен руководителем парламентской делегации РБ Болеславом Пирштуком, получил единогласную поддержку участников заседания. Теперь он войдет в Люксембургскую декларацию, принятие которой состоится 8 июля на заключительном пленарном заседании ежегодной сессии ПА ОБСЕ.

Кстати, проект резолюции по такой тематике рассматривался ПА ОБСЕ впервые. В нем "отражены вопросы стратегического прогнозирования наиболее вероятных достижений в областях науки, технологий и инноваций, позволяющего парламентам, правительствам и другим заинтересованным сторонам планировать политику, реализация которой должна принести максимальные социальные и экономические выгоды их странам и обществам", - подчеркнул источник в Палате представителей Беларуси, уточнив, что сессия ПА ОБСЕ проходит в Люксембурге с 4 по 8 июля.

Парламентарии обсуждают законодательные меры по укреплению международного сотрудничества и содействию устойчивому развитию как важной предпосылки для обеспечения мира и безопасности в регионе ОБСЕ. Сессия завершится выборами председателя ПА ОБСЕ, его заместителей, казначея и должностных лиц комитетов.

Кроме того, будет принята Люксембургская декларация, содержащая рекомендации для 57 государств - участников ОБСЕ в области политики, безопасности, экономики, окружающей среды, прав человека и гуманитарных вопросов.