Буффон отказался от капитанской повязки в "Ювентусе"

Одноклубники предложили Джанлуиджи Буффону после возвращения в "Ювентус" капитанскую повязку и первый игровой номер, однако ветеран от этого предложения отказался.

"Спасибо Кьеллини и Щенсны за предложение, но я вернулся домой не затем, чтобы у них отбирать что-то, - признался Буффон. - Я решил взять себе 77-й номер. Он приносил мне удачу, когда я начинал карьеру в "Парме". Номер один в "Юве" - Щенсны, а капитан - Кьеллини. Они заслужили это право".

"Считаю, что закончить карьеру, играя в одной команде с Криштиану Роналду, - это здорово, - приводит слова Буффона Goal.com. - В прошлом сезоне мне довелось играть с Неймаром и Киллианом Мбаппе".

Напомним, что Буффон в четверг подписал контракт с "Ювентусом" на один сезон. По данным СМИ, зарплата игрока составит 1,5 млн евро.