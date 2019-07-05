"Единая Россия" обяжет кандидатов публиковать свои инициативы

"Единая Россия" обяжет кандидатов, желающих идти на выборы от имени партии, публиковать свои инициативы. Председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил внести соответствующие изменения в регламент процедуры предварительного голосования, которую ЕР использует для отбора кандидатов.

"Речь идет о том, что кандидаты должны обязательно публиковать те инициативы, ради которых они и хотят участвовать в выборах", - пояснил председатель партии, подводя итог пленарного заседания политической конференции "единороссов". Таким образом моральное обязательство кандидатов приобретет письменный характер, а с другой стороны, считает Медведев, сама партия будет понимать, с чем идет конкретный кандидат.

Партии важно заниматься кадрами, подчеркнул ее председатель. "Очевидно и то, что мы должны продвигать лучших, причем учитывая необходимость повышения эффективности всего депутатского корпуса", - добавил он.