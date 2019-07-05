"Единая Россия" обсуждает обновление партии

Партия "Единая Россия" намерена изменить тренд негативного к себе отношения, который особенно заметен в виртуальном пространстве.

В Москве проходит политическая конференция "единороссов", тон которой в своей статье задал премьер-министр, председатель партии Дмитрий Медведев. Будущую "ЕР" он видит мобильной, активной, открытой, в буквальном смысле служащей народу.

"Считаю, что главная проблема здесь в том, как партия общается с людьми. Мы мало и скучно говорим о том, что сделали. Плохо объясняем, что и зачем будем делать", - писал в статье председатель "Единой России". На слуху почему-то чаще оказываются представители партии, которые допускают чванство и хамство в отношении людей, заметил Медведев.

В пятницу в рамках отдельной панельной дискуссии "единороссы" обсуждали повышение качества работы партийных представителей. Вспомнили и о тех, кто пятнает имя политической силы. "Люди, которые позволяют себе чванство и хамство, наносят серьезный репутационный ущерб партии, - заявил депутат Госдумы, заместитель секретаря Генерального совета "ЕР" Евгений Ревенко. - Они попадают в тот тренд, который наметился и в виртуальном пространстве, негативного отношения к партии. Этот тренд нам надо менять".

Руководитель Агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета "ЕР" Дмитрий Орлов высказался, что ряд негативных случаев этого года должны стать остальным членам партии хорошим уроком.

"Если позиция недостаточно проработана, не продумана, если тот или иной представитель партии находится не в самом лучшем эмоциональном состоянии, лучше подождать с заявлениями", - считает Орлов. Это лучше, чем оскорбить, уколоть или обидеть людей.

Общественный запрос сегодня такой, что политик должен говорить откровенно, открыто и ответственно. "Единая Россия" не должна скатываться до популизма вслед за левыми партиями, потому что на этом поле получить голоса избирателей невозможно, уверен политолог.

"Логика партии остается в ответственности", - считает Дмитрий Орлов. При этом, предлагая ответственные решения, представитель партии должен быть адекватным и главное - не должен учить людей. "Люди не ждут советов. Они ждут ответов за то, что происходит, рецептов того, что нужно делать, только не им, а государственной машине, власти", - указал политолог "единороссам".

Политолог Дмитрий Гусев согласен, что партия должна служить народу, но служить можно по-разному. "Один слуга шлейф за госпожой тащит, а другой - факелом освещает дорогу", - образно объяснил он. Если первые простые представители, то вторые - лидеры. Именно лидерами и должны быть "единороссы", уверен он.

Таким же образом, уверен Гусев, партия должна стоять на защите своих собственных членов. Он едва ли не возмущался, что "Единая Россия" фактически осталась в стороне после ряда высказанных в сети подозрений в адрес главы столичного отделения партии, вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского.

Евгений Ревенко пояснил, что в данном случае Метельский решил пойти в суд и партия должна ждать правового решения. "До решения суда предъявлять какие бы то ни было претензии, в том числе Метельскому, мы не имеем права", - подчеркнул он.

Своих товарищей по партии он предупредил, что "единороссы" ведут политическую борьбу. "И каждого из нас в любой момент могут обвинить в чем угодно: что он пьет по утрам кровь младенцев. И что мы будем делать? Рефлексировать и взывать к товарищам по партии? Это неправильно", - считает заместитель секретаря Генсовета.

От поддержки своих членов "Единая Россия" не уклоняется, заверил Ревенко. "Владимир Ильич Ленин называл оппонентов политическими проститутками и ничего. Мы должны защищать наших товарищей по партии", - сказал он.