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05.07.2019 11:47
Рубрика: Власть

"Единая Россия" запустит сервис обратной связи с гражданами по нацпроектам

Текст: Юрий Политов

Свою систему коммуникации с гражданами по реализации национальных проектов запустит "Единая Россия", сообщил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

Важно увидеть нацпроекты "не глазами власти, чиновников и исполнителей, а именно глазами людей", подчеркнул Турчак. Поэтому "единороссы" решили наладить систему обратной связи с жителями всех регионов страны, чтобы они могли рассказывать, как идет реализация национальных проектов в городах и поселках.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Осенью заработает сервис "Нацпроекты глазами людей" - он будет как информировать людей о том, что сделано по этой линии, так и собирать жалобы жителей о проблемах.

"В специальных сообществах в соцсетях, на партийных сайтах и в мобильном приложении партии можно будет подать жалобу или задать вопросы об объектах, строящихся в рамках нацпроектов. Все сообщения будут поступать в единую публичную базу, структурированную по каждому объекту на сайте сервиса "Нацпроекты глазами людей", - рассказал Андрей Турчак.

Реагировать на сообщения граждан обяжут депутатов "Единой России" всех уровней - от муниципального до федерального. Предполагается, что парламентарии будут разбираться с ситуацией на месте.

Власть Работа власти Госуправление Партии "Единая Россия"
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