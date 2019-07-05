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5 июля 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(7903)

Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 172-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

Дата подписания 3 июля 2019 г.
Опубликован 5 июля 2019 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон "О физической культуре и спорте в РФ"

Принят Государственной Думой 25 июня 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июня 2019 года

Внести в Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3612; 2010, N 19, ст. 2290; 2011, N 9, ст. 1207; N 17, ст. 2317; N 30, ст. 4596; N 49, ст. 7062; N 50, ст. 7354; 2012, N 31, ст. 4325; N 53, ст. 7582; 2013, N 23, ст. 2866; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4025, 4031; 2014, N 26, ст. 3376; 2015, N 1, ст. 76; N 27, ст. 3993, 3995; N 41, ст. 5628; 2016, N 23, ст. 3277; N 48, ст. 6736; 2017, N 50, ст. 7544; 2018, N 7, ст. 975; N 17, ст. 2428; N 24, ст. 3414; N 52, ст. 8096) следующие изменения:

1) в пункте 41 статьи 2 слова "в том числе участки автомобильных дорог, площадей, улиц, водных объектов" заменить словами "включая природные, природно-антропогенные и антропогенные объекты, воздушное пространство над ними";

2) в пункте 7 статьи 6 слово "аккредитация" заменить словами "государственная аккредитация";

3) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21) государственная аккредитация региональных спортивных федераций;";

4) часть 10 статьи 13 изложить в следующей редакции:

"10. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации прекращает действие государственной аккредитации региональной спортивной федерации в соответствии с порядком проведения государственной аккредитации региональных спортивных федераций в случае:

1) неустранения региональной спортивной федерацией в течение шести месяцев со дня приостановления действия государственной аккредитации обстоятельств, послуживших основанием для такого приостановления;

2) признания региональной спортивной федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, прекратившей свою деятельность в качестве юридического лица;

3) ликвидации региональной спортивной федерации и исключения сведений о ней из единого государственного реестра юридических лиц;

4) добровольного отказа региональной спортивной федерации от государственной аккредитации;

5) исключения региональной спортивной федерации из числа членов общероссийской спортивной федерации или принятия общероссийской спортивной федерацией решения о ликвидации структурного подразделения (регионального отделения), имеющего статус региональной спортивной федерации.";

5) часть 52 статьи 14 изложить в следующей редакции:

"52. Федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта прекращает действие государственной аккредитации общероссийской спортивной федерации в соответствии с порядком проведения государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций в случае:

1) неустранения общероссийской спортивной федерацией в течение шести месяцев со дня приостановления действия государственной аккредитации обстоятельств, послуживших основанием для такого приостановления;

2) признания общероссийской спортивной федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, прекратившей свою деятельность в качестве юридического лица;

3) ликвидации общероссийской спортивной федерации и исключения сведений о ней из единого государственного реестра юридических лиц;

4) добровольного отказа общероссийской спортивной федерации от государственной аккредитации.";

6) часть 1 статьи 16 дополнить пунктом 128 следующего содержания:

"128) отказаться от государственной аккредитации и прекратить свою деятельность в качестве общероссийской спортивной федерации;";

7) часть 1 статьи 161 дополнить пунктом 42 следующего содержания:

"42) отказаться от государственной аккредитации и прекратить свою деятельность в качестве региональной спортивной федерации;".

Президент Российской Федерации В. Путин

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