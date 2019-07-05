Генсек НАТО: Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал по итогам переговоров в рамках Совета Россия-НАТО в пятницу, что мир без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет "менее стабильным" для всех. Его слова приводит агентство РИА Новости.

По словам генсека НАТО, на встрече "все стороны подтвердили приверженность эффективному контролю вооружениями, разоружению и нераспространению". "Но мы должны готовиться к миру без ДРСМД, который станет менее стабильным для всех нас", - добавил он.

Столтенберг в очередной раз попытался переложить ответственность за срыв договора на Россию. "Если мы смиримся с тем, что безнаказанно и без каких-либо последствий можно нарушить договор, то мы подрываем доверие к другим соглашениям в области контроля над вооружениями, - отметил он. - Так что нарушение Россией ДРСМД - это не только проблема для этого договора, но это также проблема для других договоров, доверие к которым будет подорвано".

Генсек НАТО напомнил, что у альянса есть меры, которые он может предпринять, "если Россия не вернется к соблюдению ДРСМД".

В свою очередь, постпредство РФ при НАТО в опубликованном по итогам переговоров заявлении сообщило, что в ходе консультаций российская сторона указала на необоснованность любых попыток переложить на нее ответственность за слом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. "На очередном заседании СРН 5 июля в центре дискуссии была ситуация с безопасностью в Европе в контексте анонсированного выхода США из ДРСМД 2 августа, - говорится в заявлении. - Указали на необоснованность попыток переложить на Россию ответственность за слом ДРСМД". Российская сторона, как отметили в постпредстве РФ, также заострила внимание на реальные риски дальнейшего нагнетания военно-политической обстановки в Европе и отметила необходимость проявления сдержанности.