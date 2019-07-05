Новости

В Шереметьево увеличили штат грузчиков из-за проблем с багажом 17:20
В британском Дербишире фургон въехал в толпу людей 17:14
Под Воронежем оштрафовали учителя, который "отпарил" ребенка утюгом 17:10
В Тибете пойман мощнейший сигнал из Крабовидной туманности 17:10
Пассажир устроил драку в самолете Доха - Москва 17:04
Генсек НАТО: Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех 17:04
14-летний школьник построил копию Краснодара в Minecraft 16:59
Беларусь нарастила золотовалютные резервы до 8,3 млрд долларов 16:50
Экс-главу владимирского завода осудили за мошенничество на 1 млрд рублей 16:50
В Ростове участника банды Басаева осудили на 19 лет 16:42
На ВДНХ откроется собственный музей 16:38
Видео: На Ямале нашли двадцать шесть захоронений XIX века 16:38
Кузнецова взяла под личный контроль лечение избитой ингушской девочки 16:38
Суд арестовал пять сотрудников ФСБ 16:36
"Яма" в Москве открылась после ремонта 16:34
На Кубани завели дело после гибели школьников при обрушении дома 16:31
"Единая Россия" обяжет кандидатов публиковать свои инициативы 16:26
В центре Екатеринбурга загорелись несколько этажей жилого дома 16:22
В Минкультуры назвали сгоревшую в Чимеево церковь духовной потерей 16:15
Два первых Московских центральных диаметра запустят в ноябре 16:00
Медведев призвал активнее доносить до граждан суть нацпроектов 16:00
Саратовского депутата осудили за изготовление оружия 15:52
Появились подробности о задержанном за госизмену Александре Воробьеве 15:51
В Ингушетии появится Русский драматический театр 15:51
В Енисейске на Иверскую церковь установили купола 15:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
05.07.2019 17:04
Рубрика: В мире

Генсек НАТО: Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех

Текст: Денис Кабанов

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал по итогам переговоров в рамках Совета Россия-НАТО в пятницу, что мир без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет "менее стабильным" для всех. Его слова приводит агентство РИА Новости.

По словам генсека НАТО, на встрече "все стороны подтвердили приверженность эффективному контролю вооружениями, разоружению и нераспространению". "Но мы должны готовиться к миру без ДРСМД, который станет менее стабильным для всех нас", - добавил он.

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
Серьезная угроза: С-500 ограничит возможности авиации НАТО в Европе

Столтенберг в очередной раз попытался переложить ответственность за срыв договора на Россию. "Если мы смиримся с тем, что безнаказанно и без каких-либо последствий можно нарушить договор, то мы подрываем доверие к другим соглашениям в области контроля над вооружениями, - отметил он. - Так что нарушение Россией ДРСМД - это не только проблема для этого договора, но это также проблема для других договоров, доверие к которым будет подорвано".

Генсек НАТО напомнил, что у альянса есть меры, которые он может предпринять, "если Россия не вернется к соблюдению ДРСМД".

В свою очередь, постпредство РФ при НАТО в опубликованном по итогам переговоров заявлении сообщило, что в ходе консультаций российская сторона указала на необоснованность любых попыток переложить на нее ответственность за слом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. "На очередном заседании СРН 5 июля в центре дискуссии была ситуация с безопасностью в Европе в контексте анонсированного выхода США из ДРСМД 2 августа, - говорится в заявлении. - Указали на необоснованность попыток переложить на Россию ответственность за слом ДРСМД". Российская сторона, как отметили в постпредстве РФ, также заострила внимание на реальные риски дальнейшего нагнетания военно-политической обстановки в Европе и отметила необходимость проявления сдержанности.

В мире Европа Международные организации НАТО Россия и НАТО Выход США из договора о РСМД
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев призвал активнее доносить до граждан суть нацпроектов
Суд арестовал пять сотрудников ФСБ
В Кремле подтвердили реализацию сделки по С-400 по плану
Опубликовано видео задержания кассирши банка, укравшей 20 млн рублей
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России