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05.07.2019 10:53
Рубрика: Спорт

Ибрагимович сделал дубль в футболке с ошибкой в фамилии

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu
Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu

Шведский нападающий клуба MLS "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович сделал дубль в матче против "Торонто". Но главным событием матча стала футболка игрока.

Фото: AP Photo/Francisco Seco
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Досадные ошибки администраторов клубов и специалистов, отвечающих за нанесение фамилий игроков на футболках случаются нечасто. В составе хозяев на поле появился футболист на спине которого красовалась надпись "Ирбагимович".

Шведа эта ошибка явно раззадорила. Именно он принес победу своей команде. 37-летний футболист отличился дважды в конце матча, принеся своей команде победу - 2:0. Для Ибры это 12-й и 13-й голы в этом сезоне.

После матча швед отнесся к произошедшему с чувством юмора. "Парни, которые занимались формой неплохо отметили День Независимости, - пошутил Ибрагимович сайту MLS. - Но я не переживаю по этому поводу. Ведь все вокруг еще помнят кто я".

Спорт Футбол Игроки и тренеры
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