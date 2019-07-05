Кабмин повысил оклады военнослужащих и правоохранителей

Повышение проводится с учетом уровня инфляции по итогам 2018 года.

Индексация коснется граждан, проходящих военную службу по призыву, и контрактников, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможни и лиц руководящего состава федеральной фельдъегерской связи.