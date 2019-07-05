Кабмин повысил оклады военнослужащих и правоохранителей

С 1 октября правительство проиндексирует на 4,3 процента денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Повышение проводится с учетом уровня инфляции по итогам 2018 года.
Индексация коснется граждан, проходящих военную службу по призыву, и контрактников, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможни и лиц руководящего состава федеральной фельдъегерской связи.