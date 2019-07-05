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05.07.2019 11:00
Рубрика: Культура

Кадры из архивного интервью могут раскрыть личность Бэнкси

Текст: Мария Воронова
В архивах британской телекомпании ITV обнаружили сюжет корреспондента канала Хейга Гордона, на котором, возможно, запечатлен самый загадочный в мире уличный художник Бэнкси. Об этом сообщает Guardian.
Картина Бэнкси "Девочка с воздушным шаром", часть которой разрезана шредером, в музее Фридера Бурды в Баден-Бадене. Фото: DPA/Uli Deck Картина Бэнкси "Девочка с воздушным шаром", часть которой разрезана шредером, в музее Фридера Бурды в Баден-Бадене. Фото: DPA/Uli Deck
Картина Бэнкси "Девочка с воздушным шаром", часть которой разрезана шредером, в музее Фридера Бурды в Баден-Бадене. Фото: DPA/Uli Deck

Невозможно сказать с уверенностью, что в репортаже снялся сам художник. Хотя мы видим человека, который не только утверждает, что его зовут Бэнкси, но и готовит выставку Turf War ("Борьба за влияние"), прогремевшую в 2003 году на весь мир.

Фото: Jack Taylor/Getty Images
Изрезанную картину Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" поместили в музей

Интервью с молодым человеком, половина лица которого закрыта футболкой, длится примерно 35 секунд. "Я замаскирован, потому что человек не может быть одновременно автором граффити и в то же время выступать на публике. Эти две вещи не сочетаются", - комментирует свой образ молодой человек. Тем не менее черты его верхней части лица можно хорошо разглядеть.

В репортаже показано, как одетый в плащ художник создает две работы, которые давно приписывают Бэнкси: сперва он по трафарету завершает рисунок насекомых рядом с портретом мужчины в профиль, а затем изображает ребенка, складывающего из кубиков фразу "kill more" ("убивай больше").

Почему же художник тогда ушел незамеченным? Дело в том, что двухминутный телесюжет вышел в эфир до открытия той самой выставки, которая прославила уличного художника (путь и немного в скандальном свете: общественность возмутило то, что Бэнкси на живых животных нарисовал тюремные робы или полицейские автомобили, а самым оскорбительным для британцев оказался портрет королевы Елизаветы II в образе шимпанзе). О репортаже забыли и поместили его в архив, где 16 лет спустя его обнаружил Роберт Мерфи, занимающийся исследованием, посвященным Бэнкси.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Бэнкси неофициально принял участие в Венецианской биеннале

Однако рано говорить, что личность художника хоть частично раскрыта - молодой человек из сюжета ITV не совсем соответствует портрету, который привел корреспондент Guardian Саймон Хаттенстоун в 2003 году, бравший интервью. "Бэнкси - светлокожий человек 28 лет, неопрятный: джинсы, футболка, серебряный зуб, серебряная цепочка и серьга. Он похож на помесь (певца) Джимми Нейла и (рэпера) Майка Скиннера".

Фанаты уличного художника новость восприняли спокойно и "без комментариев", заявив, что они "ежедневно слышат о таких открытиях".

Культура Арт Живопись
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