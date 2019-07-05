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05.07.2019 18:26
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Как обидчивость и гнев влияют на здоровье человека

Текст: Николай Грищенко
Фото: Сергей Карпов/ ТАСС Фото: Сергей Карпов/ ТАСС
Фото: Сергей Карпов/ ТАСС

Накопленные обиды не только портят настроение, но и могут привести к депрессии, психическим расстройствам и в итоге к заболеваниям с летальным исходом. К такому выводу пришли медики и психологи.

Как заявил изданию "Вечерняя Москва" кандидат психологических наук, преподаватель МГУ Евгений Сафонов, незавершенная обида обостряет хронические заболевания, а в стрессовых ситуациях добавляет новые. Накопленный негатив влияет на появление онкологии.

- Гинекологические проблемы вплоть до бесплодия с невыясненной причиной, возможно, связаны с недомолвками между партнерами. Нередко появляются депрессии, угнетенные состояния, - рассказал Евгений Сафонов.

Фото: REUTERS
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Эксперт уверен, что держать в себе обиду крайне вредно для здоровья, и особенно людям пожилого возраста, когда их организм уже накопил достаточно "болячек". Кроме того, расстроенные чувства могут привести к тому, что обиженный человек может удариться в крайности - "заесть" или "утопить горе в пьянстве". В итоге возникает проблема избыточного веса с сопутствующими рисками (диабет, суставы, давление) или алкоголизм.

Не советуют психологи и медики и чрезмерно эмоционально реагировать на обиды. Так, ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего предложили добровольцам, в эксперименте участвовало 200 человек, на пять минут отвлечься от своих мыслей, после чего напомнили им об обидах. В результате у группы "сердитых" отмечались скачки давления, у остальных же все было в норме. Ученые отметили, что кратковременные скачки артериального давления не вредны для здоровья, но повышенные показатели в течение долгого времени ведут к гипертонии, а это увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.

Однако выход есть. Специалисты Гарвардской медицинской школы для управления артериальным давлением советуют изучить технику релаксации, заняться самовнушением и освоить дыхательные упражнения, которые помогают справиться со стрессом.

"Не позволяйте вовлекать себя в общение, которое приносит негативные эмоции. Не загоняйте семейные проблемы вглубь, научитесь обсуждать и решать их. Используйте навыки ведения переговоров на работе и дома", - рекомендуют медики.

Общество Здоровье
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