Как обойтись без лекарств при растройстве кишечника

Лето - традиционная пора отпусков и путешествий в дальние страны за новыми ощущениями. Перекус в придорожных кафе и привокзальных буфетах часто проверяет организм на прочность нарушениями работы кишечника. Однако конфузливых ситуаций можно избежать даже без употребления лекарств, если соблюдать несложные правила подбора блюд.

Как сообщил aif.ru кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов, перед поездкой необходимо исключить из меню продукты, вызывающие повышенное газообразование и послабление стула. Это фрукты и овощи, особенно виноград, ягоды, капуста, бобовые, а также молоко и молочные продуты. Кроме того, перед путешествием желудок можно предварительно "закрепить".

"Накануне следует выбирать не содержащую пищевые волокна пищу: рис, макароны, куриную грудку, хлеб, сыр, колбасу. Такая диета в обычной жизни далеко не оптимальна, но на непродолжительный срок переезда хорошо подойдет", - считает медик.

Главную опасность для здоровья в поездках представляет "домашняя еда", так как в путешествии практически невозможно соблюсти должный температурный режим ее хранения. Поэтому не случайно в советских пионерских лагерях вожатые и персонал сразу изымал у детворы домашние пирожки, котлетки, вареные яйца и курочки. Здоровье важнее.

Сейчас в аэропортах действуют комбинаты питания, которые готовят пищу для воздушных судов, там поддерживаются высокие гигиенические стандарты, а вагоны-рестораны в поездах контролируются санитарными службами.

В поездках лучше отказаться от сладких соков, морсов и газировки в пользу обычной воды. Кстати, от алкоголя тоже следует воздержаться - "водка с солью и перцем" - это не средство от диареи, а прямая угроза желудку.

Однако, если живот "забурлил", а аптеки рядом нет, то можно обойтись так сказать народными средствами.

"С одной стороны, нужно больше пить, чтобы не допустить обезвоживания, с другой, есть желание уменьшить частоту посещения туалета, поэтому стоит выбирать сухие "бесшлаковые" продукты питания: сухари, чипсы, рис", - говорит медик.

Впрочем, сейчас практически на любом транспортном узле есть аптека или медпункт, где больным окажут помощь.