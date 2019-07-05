Как обойтись без лекарств при растройстве кишечника

Как сообщил aif.ru кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов, перед поездкой необходимо исключить из меню продукты, вызывающие повышенное газообразование и послабление стула. Это фрукты и овощи, особенно виноград, ягоды, капуста, бобовые, а также молоко и молочные продуты. Кроме того, перед путешествием желудок можно предварительно "закрепить".
"Накануне следует выбирать не содержащую пищевые волокна пищу: рис, макароны, куриную грудку, хлеб, сыр, колбасу. Такая диета в обычной жизни далеко не оптимальна, но на непродолжительный срок переезда хорошо подойдет", - считает медик.
Главную опасность для здоровья в поездках представляет "домашняя еда", так как в путешествии практически невозможно соблюсти должный температурный режим ее хранения. Поэтому не случайно в советских пионерских лагерях вожатые и персонал сразу изымал у детворы домашние пирожки, котлетки, вареные яйца и курочки. Здоровье важнее.
Сейчас в аэропортах действуют комбинаты питания, которые готовят пищу для воздушных судов, там поддерживаются высокие гигиенические стандарты, а вагоны-рестораны в поездах контролируются санитарными службами.
В поездках лучше отказаться от сладких соков, морсов и газировки в пользу обычной воды. Кстати, от алкоголя тоже следует воздержаться - "водка с солью и перцем" - это не средство от диареи, а прямая угроза желудку.
Однако, если живот "забурлил", а аптеки рядом нет, то можно обойтись так сказать народными средствами.
"С одной стороны, нужно больше пить, чтобы не допустить обезвоживания, с другой, есть желание уменьшить частоту посещения туалета, поэтому стоит выбирать сухие "бесшлаковые" продукты питания: сухари, чипсы, рис", - говорит медик.
Впрочем, сейчас практически на любом транспортном узле есть аптека или медпункт, где больным окажут помощь.