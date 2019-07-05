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05.07.2019 14:05
Рубрика: Общество

Как обойтись без лекарств при растройстве кишечника

Текст: Николай Грищенко
Лето - традиционная пора отпусков и путешествий в дальние страны за новыми ощущениями. Перекус в придорожных кафе и привокзальных буфетах часто проверяет организм на прочность нарушениями работы кишечника. Однако конфузливых ситуаций можно избежать даже без употребления лекарств, если соблюдать несложные правила подбора блюд.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Как сообщил aif.ru кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов, перед поездкой необходимо исключить из меню продукты, вызывающие повышенное газообразование и послабление стула. Это фрукты и овощи, особенно виноград, ягоды, капуста, бобовые, а также молоко и молочные продуты. Кроме того, перед путешествием желудок можно предварительно "закрепить".

Фото: iStock
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"Накануне следует выбирать не содержащую пищевые волокна пищу: рис, макароны, куриную грудку, хлеб, сыр, колбасу. Такая диета в обычной жизни далеко не оптимальна, но на непродолжительный срок переезда хорошо подойдет", - считает медик.

Главную опасность для здоровья в поездках представляет "домашняя еда", так как в путешествии практически невозможно соблюсти должный температурный режим ее хранения. Поэтому не случайно в советских пионерских лагерях вожатые и персонал сразу изымал у детворы домашние пирожки, котлетки, вареные яйца и курочки. Здоровье важнее.

Сейчас в аэропортах действуют комбинаты питания, которые готовят пищу для воздушных судов, там поддерживаются высокие гигиенические стандарты, а вагоны-рестораны в поездах контролируются санитарными службами.

Фото: iStock
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В поездках лучше отказаться от сладких соков, морсов и газировки в пользу обычной воды. Кстати, от алкоголя тоже следует воздержаться - "водка с солью и перцем" - это не средство от диареи, а прямая угроза желудку.

Однако, если живот "забурлил", а аптеки рядом нет, то можно обойтись так сказать народными средствами.

"С одной стороны, нужно больше пить, чтобы не допустить обезвоживания, с другой, есть желание уменьшить частоту посещения туалета, поэтому стоит выбирать сухие "бесшлаковые" продукты питания: сухари, чипсы, рис", - говорит медик.

Впрочем, сейчас практически на любом транспортном узле есть аптека или медпункт, где больным окажут помощь.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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