Как российским туристам пережить пекло на заграничных курортах

Метеостанция в районе Ниццы зафиксировала самую жаркую за последние 200 лет температуру на территории Франции - почти 45 градусов.

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, на этой неделе тоже жарко в большинстве европейских стран и на популярных курортах.

"Сейчас на карте Европы везде более 30 градусов. За исключением севера Испании, Португалии, государств северной Европы. Раскаленный воздух поступает от антициклона", - отметила синоптик. Поэтому, если вы уже отправляетесь на отдых в Европу, нужно учитывать этот факт и помнить, что врачи категорически не советуют находиться на солнце в самые жаркие часы суток - а это с 10 утра до четырех-пяти часов дня.

Итак, во Франции температура сейчас немного понизилась - на средиземноморском побережье, где находятся Ницца и Марсель, - в пределах 32-33 градусов. В предгорьях Пиренеев - в Тулузе - до 34 градусов, местами ливни. В Париже не так жарко: 26-28 градусов. Ясно.

В соседней Испании - в Малаге, которая стоит также на побережье, до плюс 30. В Гранаде и Кордобе - 37 градусов, переменная облачность. В Барселоне, на излюбленном курорте российских туристов, 28-30 градусов, ясно. В Мадриде до 35 градусов.

В португальском Порту - 26 градусов, облачно с прояснениями.

В Венеции до 29 градусов, облачно с прояснениями. На итальянских курортах тоже жарко. В Неаполе переменная погода, 29-31 градус, в Палермо солнечно, 28-30 градусов. В Риме жарко - 33-34 градуса, ясно.

На черноморском побережье Болгарии, где расположены известные курорты Бургас и Варна, 28-30 градусов, во второй половине недели возможны ливни с грозами. В Пловдиве - до 38 градусов. А к выходным ослабление жары до 31 градуса. Возможен ливень с грозой.

В Хорватии до 34 градусов, ясно. В столице страны - Загребе - локальные ливни, до 28 градусов.

На западном побережье Греции - в Керкире (бассейн Средиземного моря) - 32-33 градуса, ясно. В столице Греции - Афинах - 36-37 градусах, солнечно. В Салониках 31-34 градуса, ясно.

На севере Крита 28-29 градусов, к концу недели 32 градусов, ясно.

В Турции 35-градусная жара. В частности, в Анталье на Средиземном море к концу недели 37 градусов, солнечно.

Температура морской воды на средиземноморских курортах около 25 градусов, только у побережья Турции 28 градусов. На Лазурном берегу Франции плюс 28 градусов.

Напомним, что неделю назад на средиземноморском побережье Франции температура воздуха была в пределах 44 градусов. В Мадриде температура доходила до плюс 39 градусов, в южной и восточной части Германии, соседней западной части Польши было 38 градусов.

Какая погода на российских курортах

В Сочи 28-30 градусов, во второй половине недели возможны дожди. На южном берегу Крыма примерно такая же погода.

В Черном море в районе Анапы вода прогрелась до 20 градусов, в Феодосии - до 21 градуса, в Евпатории, Алуште, Туапсе и Сочи - до 23 градусов, в Ялте - до 24 градусов.

Как защититься от палящего солнца?

Врачи-дерматологи настоятельно рекомендуют ограничить пребывание на солнце. Даже молодым и здоровым людям находиться на солнце можно не более полутора-двух часов в день. Грудным детям категорически нельзя оставаться под палящими лучами.

Если речь идет об отдыхе на курорте, то загорать на пляже нужно до 10 утра, а затем еще раз можно прийти на море после 17:00. Людям с большим количеством родинок на коже лучше появляться на пляже ближе к заходу солнца.

Если случился солнечный ожог, то минимум два дня нельзя бывать на пляже. И не стоит слишком надеяться на всевозможные легкие туники или парео. Одежда не может полностью защитить кожу от солнца: хлопок пропускает шесть процентов солнечных лучей, в мокром виде - до 20 процентов. После купания в море обязательно нужно ополоснуть кожу пресной водой. Оставшиеся соленые капли создают эффект линзы.

Прохладный душ и мягкий массаж с увлажняющим кремом после загара - это все, что нужно коже.