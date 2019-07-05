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05.07.2019 17:04
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай призвал британских политиков воздержаться от необдуманных высказываний о беспорядках в Гонконге

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

После того, как в специальном административном районе Сянган (Гонконг) произошли беспорядки и попытка штурмом взять здание Законодательного совета, некоторые политические деятели Великобритании, используя в качестве предлога Совместную китайско-британскую декларацию, подписанную в 1984 году, сделали необдуманные заявления о том, что британская сторона поддерживает жителей Сянгана в защите их свобод, которые были завоеваны британской стороной, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Они призвали администрацию САР Сянган не использовать насильственные действия в качестве предлога для "подавления своего же народа". Такие утверждения искажают истину и выдают желаемое за действительное, говорится в комментарии; эти высказывания не только публично поддерживают противозаконные и преступные действие, но и являются бессмысленным вмешательством в дела Сянгана. Они, безусловно, не лучшим образом отражаются на китайско-британских отношениях.

Совместное китайско-британское заявление, подписанное в 1984 году Китаем и Великобританией - это политический документ. В документе отмечается, что 1 июля 1997 года Китай возобновит суверенитет над Сянганом и уладит соответствующие вопросы его переходного периода. После возвращения Сянгана под юрисдикцию Китая британской стороной были полностью выполнены все права и обязанности, закрепленные в Совместном заявлении. Данный документ уже стал историей. Британская сторона больше не обладает суверенитетом над Сянганом, а также не обладает административной властью после его возвращения. Великобритания не имеет никаких так называемых обязательств перед Сянганом. Китайское правительство управляет Сянганом в соответствии с Конституцией КНР и Основным законом КНР о САР Сянган.

После возвращения Сянгана под юрисдикцию КНР китайское правительство в соответствии с Конституцией КНР и Основным законом КНР о САР Сянган в полной мере реализует принципы "одна страна, две системы" и "Сянганом управляют сянганцы в условиях высокой автономии". Жители Сянгана действительно стали хозяевами САР и, в соответствии с законом, пользуются небывалыми демократическими правами и свободами. Согласно данным, опубликованным Всемирным Банком, по уровню законности Сянган поднялся с места в шестой десятке рейтинга в 1996 году до 11-го места в 2015 году. По словам местных жителей, Сянган переживает самый демократический период в истории.

С момента возвращения Сянгана под юрисдикцию КНР прошло уже 22 года. С тех пор Сянган превратился из британской колонии в специальный административный регион Китая. Дела Сянгана являются внутренними делами Китая, в которые не имеют права вмешиваться никакие иностранные государства, организации или личности. Успешное развитие китайско-британских отношений должно основываться на взаимном уважении суверенитета и территориальной целостности двух стран, а также недопустимости вмешаться во внутренние дела друг друга.

На сегодня в Сянгане проживает 300 тысяч британцев. Если в районе произойдут беспорядки, то интересы этой группы населения Сянгана неизбежно будут ущемлены. Британские политики, которые хотят управлять делами Сянгана, должны перечитать историю о возвращении региона под юрисдикцию Китая. Нельзя рассматривать Сянган в качестве одной из колоний и зависимых территорий Великобритании. Китайская сторона призывает власти Великобритании сконцентрировать свои силы на собственном развитии и не вмешиваться во внутренние дела других стран - у них нет на это никаких прав.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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