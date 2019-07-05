Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 171-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и приостановлении действия отдельных положений статьи 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 19 июня 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июня 2019 года

Статья 1

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 44, ст. 4295; 2003, N 46, ст. 4434; N 50, ст. 4847; 2004, N 34, ст. 3533; N 44, ст. 4266; 2005, N 1, ст. 13, 40; N 30, ст. 3131; N 52, ст. 5574; 2006, N 1, ст. 4; N 2, ст. 172; N 6, ст. 636; N 19, ст. 2066; N 45, ст. 4641; N 50, ст. 5281; N 52, ст. 5498; 2007, N 16, ст. 1825; N 26, ст. 3089; N 31, ст. 4015; 2008, N 20, ст. 2259; N 52, ст. 6235, 6236; 2009, N 29, ст. 3597; N 48, ст. 5711; 2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4193; 2011, N 1, ст. 23; N 19, ст. 2714; N 47, ст. 6602; N 50, ст. 7362; 2012, N 24, ст. 3082; N 31, ст. 4320; N 47, ст. 6403, 6404, 6405; N 53, ст. 7602; 2013, N 14, ст. 1666; N 19, ст. 2323; N 26, ст. 3207, 3208, 3209; N 27, ст. 3469, 3477; N 30, ст. 4025, 4029, 4031, 4040; N 31, ст. 4191; N 44, ст. 5624; N 48, ст. 6163; N 49, ст. 6327, 6343; N 51, ст. 6683, 6696; N 52, ст. 6961, 6994; 2014, N 6, ст. 557, 566; N 11, ст. 1096; N 19, ст. 2302, 2317, 2327, 2335; N 26, ст. 3366; N 30, ст. 4211, 4214, 4218, 4256, 4259, 4264; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 48, ст. 6636, 6638, 6643, 6651; N 52, ст. 7548; 2015, N 1, ст. 35, 83, 85; N 10, ст. 1405, 1416; N 21, ст. 2981; N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4354, 4374, 4391; N 45, ст. 6208; N 48, ст. 6710, 6716; N 51, ст. 7249; 2016, N 1, ст. 59, 63, 84; N 10, ст. 1323; N 11, ст. 1481, 1490; N 26, ст. 3871, 3877; N 27, ст. 4164, 4206, 4223, 4251, 4259; N 50, ст. 6975; 2017, N 1, ст. 12, 31; N 11, ст. 1535; N 17, ст. 2456; N 18, ст. 2664; N 23, ст. 3227; N 31, ст. 4738, 4814, 4816; N 47, ст. 6851; N 52, ст. 7937; 2018, N 1, ст. 21, 30, 35; N 7, ст. 973; N 31, ст. 4825, 4826, 4828; N 41, ст. 6187; N 45, ст. 6832; N 47, ст. 7128; N 53, ст. 8436, 8447; 2019, N 12, ст. 1216, 1217, 1218, 1219; N 16, ст. 1820; N 18, ст. 2220; N 22, ст. 2670) следующие изменения:

1) абзац первый части 1 статьи 3.5 после слов "частью 1 статьи 7.233," дополнить словами "частью 4 статьи 7.29,";

2) в статье 7.29:

а) в абзаце первом части 1 слова "частями 2 и 21" заменить словами "частями 2, 21 и 4";

б) дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Принятие решения о размещении государственного оборонного заказа у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае, если определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок должно осуществляться путем проведения конкурса или аукциона, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере ста тысяч рублей.";

3) в статье 7.32:

а) в абзаце первом части 4 слово "закупок, -" заменить словами "закупок, за исключением случаев, предусмотренных частью 41 настоящей статьи, -";

б) дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. Изменение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий государственного контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок,-

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятисот тысяч рублей.";

в) абзац первый части 5 изложить в следующей редакции:

"5. Действия, предусмотренные частями 4 и 41 настоящей статьи, если такие действия повлекли дополнительное расходование средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или уменьшение количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, -";

4) в части 1 статьи 23.66 слова "частями 1 - 21 статьи 7.29" заменить словами "частями 1 - 21, 4 статьи 7.29".

Статья 2

Приостановить до 1 июля 2020 года действие частей 2 - 4 и 6 статьи 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2007, N 26, ст. 3089; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3599; 2010, N 31, ст. 4208; 2016, N 27, ст. 4223) в отношении применения контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов водителями или кондукторами в салоне транспортного средства при реализации проездных документов (билетов) и талонов для проезда в общественном транспорте, а также расчетов за услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства (включая услуги ресурсоснабжающих организаций).

Президент Российской Федерации В. Путин