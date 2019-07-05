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05.07.2019 09:26
Рубрика: Общество

Курорты Карибского бассейна заполонили зловонные водоросли

Текст: Наталья Панасенко
Фото: iStock Riviera Maya, Mexico - July 27, 2018. A group of local mexican men remove Sargassum seaweed in the Gulf of Mexico and the Caribbean on a tropical beach in the Riviera Maya, Cancun. Фото: iStock
Riviera Maya, Mexico - July 27, 2018. A group of local mexican men remove Sargassum seaweed in the Gulf of Mexico and the Caribbean on a tropical beach in the Riviera Maya, Cancun. Фото: iStock

Бурное цветение водорослей вида Sargassum представляет угрозу для экосистемы от Западной Африки до Мексиканского залива. Спутниковые снимки показывает масштаб угрозы для окружающей среды. Ученые предупреждают: периодическое цветение может стать нормой. Работа биологов опубликована в журнале Science.

Цветение бурых водорослей в Атлантическом океане принимает угрожающие масштабы. Площадь пораженного региона в прошлом году составила около 8850 километров. В этом году биологи наблюдают самый большой ковер из водорослей за все время исследований.

Фото: depositphotos.com
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Это явление наблюдается с 2011 года. С тех пор, за исключением 2013 года, каждое лето происходило массовое цветение водорослей. В прошлом году, как и в этом, особенно сильно пострадали страны Карибского бассейна. В Барбадосе была даже объявлена в июне 2018 года чрезвычайная ситуация - исследователи оценили общий вес бурых водорослей в 20 миллионов тонн.

На нескольких пляжах в Южной Флориде, Доминиканской Республике и на Ямайке стремительно накапливается масса разлагающихся водорослей, которые выделяют сероводород с характерным запахом тухлых яиц. В одной только Мексике пострадало около 1000 километров береговой линии.

Кроме прочего, ученые называют и другой необычный факт - место цветения Sargassum. Первоначально бурые водоросли были более распространены к северу от Карибского бассейна, посреди океана. Христофор Колумб рассказывал о коврах из водорослей на пути в Новый мир. Будучи мелкими островками в океане, они не являются экологической проблемой - напротив, служат убежищем для рыб, черепах и птиц. Кроме того, водоросли выделяют кислород во время фотосинтеза. И лишь становясь огромной массой, цветущим ковром, представляют угрозу: если мертвые водоросли опускаются на дно моря, они подвергают опасности морских животных и кораллы, потому что едва пропускают свет в глубокие слои. А выброшенные на пляж, они разлагаются и выделяют сероводород.

Фото: iStock
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Почему водоросли в последнее время быстро распространились на огромной территории, исследователи точно сказать не могут. "Чтобы цветение стало таким неконтролируемым, должен был измениться химический состав океана", - предположил руководитель исследования Чуанмин Ху.

Исследователи подозревают, что питательные вещества для водорослей поступают, с одной стороны, из-за подъема глубоких слоев воды у западноафриканского побережья, с другой стороны - из устья Амазонки. Причина - в массовой вырубке тропических лесов Амазонки и неконтролируемое внесение удобрений на полях региона, которые весной и летом попадают в воду. Однако это предположение, говорят ученые, основано на ограниченных, пока не подтвержденных данных.

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