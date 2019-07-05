Курорты Карибского бассейна заполонили зловонные водоросли

Бурное цветение водорослей вида Sargassum представляет угрозу для экосистемы от Западной Африки до Мексиканского залива. Спутниковые снимки показывает масштаб угрозы для окружающей среды. Ученые предупреждают: периодическое цветение может стать нормой. Работа биологов опубликована в журнале Science.

Цветение бурых водорослей в Атлантическом океане принимает угрожающие масштабы. Площадь пораженного региона в прошлом году составила около 8850 километров. В этом году биологи наблюдают самый большой ковер из водорослей за все время исследований.

Это явление наблюдается с 2011 года. С тех пор, за исключением 2013 года, каждое лето происходило массовое цветение водорослей. В прошлом году, как и в этом, особенно сильно пострадали страны Карибского бассейна. В Барбадосе была даже объявлена в июне 2018 года чрезвычайная ситуация - исследователи оценили общий вес бурых водорослей в 20 миллионов тонн.

На нескольких пляжах в Южной Флориде, Доминиканской Республике и на Ямайке стремительно накапливается масса разлагающихся водорослей, которые выделяют сероводород с характерным запахом тухлых яиц. В одной только Мексике пострадало около 1000 километров береговой линии.

Кроме прочего, ученые называют и другой необычный факт - место цветения Sargassum. Первоначально бурые водоросли были более распространены к северу от Карибского бассейна, посреди океана. Христофор Колумб рассказывал о коврах из водорослей на пути в Новый мир. Будучи мелкими островками в океане, они не являются экологической проблемой - напротив, служат убежищем для рыб, черепах и птиц. Кроме того, водоросли выделяют кислород во время фотосинтеза. И лишь становясь огромной массой, цветущим ковром, представляют угрозу: если мертвые водоросли опускаются на дно моря, они подвергают опасности морских животных и кораллы, потому что едва пропускают свет в глубокие слои. А выброшенные на пляж, они разлагаются и выделяют сероводород.

Почему водоросли в последнее время быстро распространились на огромной территории, исследователи точно сказать не могут. "Чтобы цветение стало таким неконтролируемым, должен был измениться химический состав океана", - предположил руководитель исследования Чуанмин Ху.

Исследователи подозревают, что питательные вещества для водорослей поступают, с одной стороны, из-за подъема глубоких слоев воды у западноафриканского побережья, с другой стороны - из устья Амазонки. Причина - в массовой вырубке тропических лесов Амазонки и неконтролируемое внесение удобрений на полях региона, которые весной и летом попадают в воду. Однако это предположение, говорят ученые, основано на ограниченных, пока не подтвержденных данных.