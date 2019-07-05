Восемь пылевых бурь на Марсе превратились в один громадный вихрь

Ученые проследили за эволюцией восьми пылевых бурь на Марсе, возникших на Северном полюсе этой планеты. Считается, что именно они могут стать самой большой проблемой будущих колонистов.

Как сообщает ESA, планетологи наблюдали зарождение и исчезновение новых бурь, которые просущестовали несколько дней и исчезли. Фотографии исследователей помогут выяснить, почему раз в три года Марс охватывают мощные штормы.

Пылевые бури на Марсе очень частое явление. Как продемонстрировали снимки, сделанные зондом Mars Global Surveyor, именно это климатическое явление представляет наибольшую угрозу для будущих колонистов. Подобная буря погубила марсоход Opportunity летом прошлого года. Для исследователей планеты важно выяснить, как они возникают, можно ли предвидеть их появление и как от них защититься.

Новый "сезон бурь" начался на Марсе в конце мая. В этот период на северном полюсе зародились сравнительно небольшие пылевые завихрения. Затем зонд "Марс-Экспресс", который ведет наблюдения за рождением марсианских бурь с момента прибытия на планетарную орбиту в 2003 году, зафиксировал появление целых восьми вихрей, исчезнувших через несколько дней.

Исследователи наблюдали интересный эффект - марсианские облака, сближаясь с вихрями, мгновенно исчезали. Ученые считают, что причина в большом количестве тепла, вырабатываемом пылевыми бурями. В результате, кристаллы льда, из которых состоят марсианские облака, быстро испаряются.