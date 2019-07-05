Медведев призвал активнее доносить до граждан суть нацпроектов

Плохая информированность граждан о том, как реализуются и на что направлены национальные проекты, говорит о неудовлетворительной работе исполнительной власти и партии "Единая Россия", считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Все национальные проекты задуманы для того, чтобы лучше людям жилось. Если и смотреть на них, то глазами тех, на кого они ориентированы. Точно не глазами того или иного ведомства", - заявил председатель "единороссов" в ходе совместного заседания Высшего и Генерального советов ЕР.

Пока, констатировал он, уровень информированности населения о том, что происходит с нацпроектами, очень низкий. Это общая проблема: проблема исполнительной власти, депутатов и даже ЕР, поскольку она определила своим приоритетом реализацию национальных проектов.

"Это означает, что мы с вами не очень хорошо работаем", - подчеркнул Медведев. Он призвал "единороссов" активнее доносить до граждан суть нацпроектов. Это можно делать лично, через средства массовой информации, в Интернете. "Но люди должны знать, что в целом делает страна, чтобы идти вперед", - добавил премьер.