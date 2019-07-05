МИД проверяет информацию о задержании российских граждан в Ливии

МИД РФ проверяет информацию о задержании россиян в Ливии. Об этом ТАСС сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Дипломаты отметили, что обратили внимание на появившуюся в западных СМИ информацию о задержании в Триполи двух российских граждан. Они заверили, что уже приняли меры по ее перепроверке по соответствующим каналам. При этом в министерстве указали, что официального уведомления на этот счет от ливийской стороны не поступало.

Ранее информационное агентство Bloomberg сообщало, что сотрудники сил безопасности международно признанного правительства Ливии арестовали в Триполи двух граждан РФ якобы за "вмешательство в предстоящие выборы" в этой стране, при том, что в настоящее время проведения каких-либо выборов в Ливии не запланировано.