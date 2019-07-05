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05.07.2019 20:04
Рубрика: Власть

МИД РФ осудил захват иранского танкера Великобританией

Текст: Денис Кабанов
МИД РФ осуждает захват супертанкера под панамским флагом, осуществленный 4 июля властями Гибралтара при содействии спецподразделения морской пехоты вооруженных сил Великобритании. Об этом говорится в опубликованном комментарии ведомства.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

"Задержание судна и находившегося на нем груза расцениваем в качестве целенаправленной акции по дальнейшему осложнению ситуации вокруг Ирана и Сирии, - отмечают на Смоленской площади. - Последовавшие незамедлительно после проведения данной операции восторженные комментарии высокопоставленных официальных лиц Великобритании и США подтверждают эти оценки и свидетельствуют о том, что данная акция готовилась давно, с подключением соответствующих служб и ведомств нескольких стран".

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В МИД РФ уверены, что ссылки Гибралтарских властей на то, что находящийся на судне груз предполагалось доставить на один из сирийских нефтеперерабатывающих заводов, находящийся под санкциями Евросоюза, лишь усугубляют ситуацию.

В российском внешнеполитическом ведомстве задаются вопросом: означает ли данное обстоятельство, что Евросоюз по примеру США теперь переходит к экстерриториальному применению своих санкционных мер в отношении третьих стран, хотя это, как представляется, не должно вытекать даже из весьма неоднозначных соответствующих решений Совета ЕС.

По убеждению российских дипломатов, данный шаг Великобритании противоречит заявленному настрою ведущих стран Евросоюза добиваться сохранения договоренностей с Ираном в ядерной сфере. "Иранские представители неоднократно на различных уровнях в последние дни подчеркивали, что их страна не получила экономической отдачи от ядерной сделки во многом вследствие того, что ее европейские участники так и не смогли найти эффективные формы работы в этой сфере в условиях, когда США из СВПД вышли, - говорится в комментарии. - Более того, обложили своими санкциями всех тех, кто готов и дальше действовать в соответствии с международным правом, продолжая законное экономическое сотрудничество с Ираном".

В МИД России также указывают, что "сирийский аспект" этой ситуации не менее важен. "Великобритания не скрывает, что в эпизоде с танкером большую роль сыграло стремление дополнительно нарастить нажим на "режим Асада", - уверены дипломаты. - Вновь видим резкое противоречие между декларациями британских официальных лиц в поддержку урегулирования в Сирии на основе общепризнанных норм международного права и их практическими действиями".

Фото: REUTERS
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В ведомстве подчеркивают, что в регионе Ближнего Востока, включая Восточное Средиземноморье, во многом вследствие безответственной политики западных стран накопился целый клубок проблем, требующих совершенно иного подхода. "Нужен диалог и совместный поиск решений, - призывают в МИД РФ. - Вместо этого в Лондоне, Вашингтоне и ряде других столиц только и ищут "зацепки", как сыграть на дальнейшее обострение".

В российском внешнеполитическом ведомстве предупреждают, что последствия могут быть тяжелыми, и ответственность за это целиком ляжет на тех, кто не отказывается от попыток оказать максимальное нелегитимное давление на Тегеран и Дамаск.

Напомним, британские морские пехотинцы 4 июля перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Британские власти посчитали, что танкер следовал в Сирию, куда в обход санкций Евросоюза вез сырую нефть. По некоторым данным, Лондон мог действовать по просьбе США.

После этого в МИД Ирана был вызван посол Великобритании. Дипломату разъяснили, что иранское судно было задержано в Гибралтаре незаконно. По словам сотрудников иранского внешнеполитического ведомства, неосмотрительные и деструктивные шаги Лондона могут привести к обострению ситуации в регионе.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Санкции против Ирана
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