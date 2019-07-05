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05.07.2019 22:21
Рубрика: Происшествия

МВД завело дело по статье о занятии высшего положения в криминальном мире

Уголовное дело по новой статье о занятии высшего положения в криминальной среде возбуждено в России. Фигурантом дела стал авторитет, известный как Бончо.

"Следователем подмосковной полиции в отношении одного из лидеров криминальной среды, известного как Бончо, возбуждено уголовное дело", - сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Она уточнила, что речь идет о статье 210.1 УК РФ. И это уже второе по счету дело, возбужденное после вступления этой статьи в силу.

Отметим, что Бончо заочно арестован решением Тверского районного суда Москвы по обвинению в вымогательстве.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство МВД
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