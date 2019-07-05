Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 168-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" в части совершенствования порядка культивирования наркосодержащих растений"

Принят Государственной Думой 19 июня 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июня 2019 года

Внести в Федеральный закон от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 2, ст. 219; 2003, N 2, ст. 167; N 27, ст. 2700; 2007, N 30, ст. 3748; 2008, N 30, ст. 3592; 2009, N 29, ст. 3614; 2010, N 21, ст. 2525; 2011, N 25, ст. 3532; 2012, N 53, ст. 7630; 2013, N 48, ст. 6165; 2015, N 1, ст. 54; 2016, N 1, ст. 28; N 27, ст. 4238; 2018, N 1, ст. 58) следующие изменения:

1) в статье 5:

а) абзац первый пункта 1 после слов "и в экспертной деятельности," дополнить словами "для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ,";

б) пункт 2 после слов "и в экспертной деятельности," дополнить словами "для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ,";

2) в статье 10:

а) пункт 1 после слов "и в экспертной деятельности," дополнить словами "для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ,";

б) пункт 2 после слов "и в экспертной деятельности," дополнить словами "для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ,";

в) абзац первый пункта 3 после слов "и в экспертной деятельности," дополнить словами "для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ,";

г) пункт 4 после слов "культивирование наркосодержащих растений," дополнить словами "а также требования к режиму охраны посевов наркосодержащих растений";

3) в статье 14:

а) пункт 1 дополнить словами ", если иное не установлено настоящим Федеральным законом";

б) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6. Разрешается переработка наркотических средств или психотропных веществ, внесенных в Список I, в процессе производства:

используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ;

продукции, не содержащей наркотических средств и психотропных веществ.";

4) статью 18 изложить в следующей редакции:

"Статья 18. Культивирование наркосодержащих растений

1. На территории Российской Федерации допускаются культивирование наркосодержащих растений для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности, для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ, культивирование в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ.

2. Культивирование наркосодержащих растений для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности осуществляется государственными унитарными предприятиями и государственными учреждениями при наличии лицензии, предусмотренной законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности.

3. Культивирование наркосодержащих растений для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом государственными унитарными предприятиями, производящими и перерабатывающими наркотические средства и психотропные вещества, имущество которых находится в федеральной собственности, при наличии лицензии, предусмотренной законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности.

4. Подлежащее государственному контролю в соответствии с международными договорами Российской Федерации культивирование такого наркосодержащего растения, как опийный мак, в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом государственными унитарными предприятиями, производящими и перерабатывающими наркотические средства и психотропные вещества, имущество которых находится в федеральной собственности, при наличии лицензии, предусмотренной законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности.

5. Культивирование наркосодержащих растений в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 настоящей статьи, осуществляется юридическими лицами, в том числе государственными унитарными предприятиями и государственными учреждениями, и индивидуальными предпринимателями.

6. Сорта наркосодержащих растений, разрешенные для культивирования для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ, для культивирования в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, а также требования к сортам и условиям культивирования указанных растений определяются Правительством Российской Федерации.";

5) в статье 29:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Юридические лица, в том числе государственные унитарные предприятия и государственные учреждения, и физические лица, являющиеся собственниками или пользователями земельных участков, на которых произрастают либо незаконно культивируются наркосодержащие растения, обязаны их уничтожить.";

б) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31. Юридические лица, в том числе государственные унитарные предприятия и государственные учреждения, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие культивирование наркосодержащих растений в соответствии со статьей 18 настоящего Федерального закона, обязаны принять меры по уничтожению остатков посевов наркосодержащих растений, остатков наркотических средств и психотропных веществ, образующихся в процессе производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ, а также в процессе производства иной продукции из наркосодержащих растений.";

6) в статье 37:

а) наименование дополнить словами ", а также о культивировании наркосодержащих растений";

б) дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:

"3. Юридические лица, в том числе государственные унитарные предприятия и государственные учреждения, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие культивирование наркосодержащих растений в соответствии со статьей 18 настоящего Федерального закона, обязаны ежегодно представлять отчеты о местоположении и площади земельных участков, использованных для культивирования наркосодержащих растений.

4. Порядок, форма и сроки представления отчетов, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, устанавливаются Правительством Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.".

Президент Российской Федерации В. Путин