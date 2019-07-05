Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 168-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" в части совершенствования порядка культивирования наркосодержащих растений"

Новости

В МИД рассказали о реакции Трампа на приглашение приехать в Россию 21:31
Путин предупредил о последствиях торговых войн США и Китая 21:24
В Петербурге откроют новую дорогу к Ладожскому вокзалу 21:23
Путин: От Москвы нельзя требовать выполнения Минских соглашений 21:17
Погода в Москве на выходных достигнет "холодного дна" 21:11
Под Тулой пьяная женщина протаранила машину ДПС и сбила полицейского 20:58
В Красноярске проверят данные о детях, живших в антисанитарных условиях 20:44
В Петербурге за три дня социальные участковые приняли 888 человек 20:37
Видео: Как работает первая в мире внешняя боковая подушка безопасности 20:33
В Минске задержали подозреваемых по делу о ЧП во время салюта 20:26
Появился отрывок нового "Полицейского с Рублевки" 20:23
Освобожденный в КНДР австралиец прибыл в Токио 20:18
Вышел трейлер художественного сериала об истории группы Wu-Tang Clan 20:09
Абэ: Япония не собирается вносить изменения в договор с США о безопасности 19:54
В Иркутской области из-за паводка эвакуировали семь детских лагерей 19:40
В Японии столкнулись военные грузовики, есть пострадавшие 19:35
В Петербурге создадут галерею свадебных фотографий "Дочки-матери" 19:16
Семь человек пострадали в Калининграде в ДТП с автобусом 19:14
АЕБ вновь зафиксировала падение авторынка и сделала прогноз 19:13
Ростовчанин в костюме кролика "регулировал" движение транспорта 19:13
Метеорологи зафиксировали штормовые порывы ветра в Москве 18:58
Матвиенко рассчитывает на продление программы маткапитала до 2025 года 18:56
Иран потребовал от Великобритании объясниться за захват танкера 18:51
В Петербурге открыли фонтан "Мальчик и гуси" 18:49
Росгвардия отстранила подозреваемых во взяточничестве врачей 18:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
5 июля 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(7903)

Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 168-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" в части совершенствования порядка культивирования наркосодержащих растений"

Дата подписания 3 июля 2019 г.
Опубликован 5 июля 2019 г.

Принят Государственной Думой 19 июня 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июня 2019 года

Внести в Федеральный закон от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 2, ст. 219; 2003, N 2, ст. 167; N 27, ст. 2700; 2007, N 30, ст. 3748; 2008, N 30, ст. 3592; 2009, N 29, ст. 3614; 2010, N 21, ст. 2525; 2011, N 25, ст. 3532; 2012, N 53, ст. 7630; 2013, N 48, ст. 6165; 2015, N 1, ст. 54; 2016, N 1, ст. 28; N 27, ст. 4238; 2018, N 1, ст. 58) следующие изменения:

1) в статье 5:

а) абзац первый пункта 1 после слов "и в экспертной деятельности," дополнить словами "для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ,";

б) пункт 2 после слов "и в экспертной деятельности," дополнить словами "для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ,";

2) в статье 10:

а) пункт 1 после слов "и в экспертной деятельности," дополнить словами "для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ,";

б) пункт 2 после слов "и в экспертной деятельности," дополнить словами "для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ,";

в) абзац первый пункта 3 после слов "и в экспертной деятельности," дополнить словами "для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ,";

г) пункт 4 после слов "культивирование наркосодержащих растений," дополнить словами "а также требования к режиму охраны посевов наркосодержащих растений";

3) в статье 14:

а) пункт 1 дополнить словами ", если иное не установлено настоящим Федеральным законом";

б) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6. Разрешается переработка наркотических средств или психотропных веществ, внесенных в Список I, в процессе производства:

используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ;

продукции, не содержащей наркотических средств и психотропных веществ.";

4) статью 18 изложить в следующей редакции:

"Статья 18. Культивирование наркосодержащих растений

1. На территории Российской Федерации допускаются культивирование наркосодержащих растений для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности, для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ, культивирование в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ.

2. Культивирование наркосодержащих растений для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности осуществляется государственными унитарными предприятиями и государственными учреждениями при наличии лицензии, предусмотренной законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности.

3. Культивирование наркосодержащих растений для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом государственными унитарными предприятиями, производящими и перерабатывающими наркотические средства и психотропные вещества, имущество которых находится в федеральной собственности, при наличии лицензии, предусмотренной законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности.

4. Подлежащее государственному контролю в соответствии с международными договорами Российской Федерации культивирование такого наркосодержащего растения, как опийный мак, в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом государственными унитарными предприятиями, производящими и перерабатывающими наркотические средства и психотропные вещества, имущество которых находится в федеральной собственности, при наличии лицензии, предусмотренной законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности.

5. Культивирование наркосодержащих растений в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 настоящей статьи, осуществляется юридическими лицами, в том числе государственными унитарными предприятиями и государственными учреждениями, и индивидуальными предпринимателями.

6. Сорта наркосодержащих растений, разрешенные для культивирования для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ, для культивирования в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, а также требования к сортам и условиям культивирования указанных растений определяются Правительством Российской Федерации.";

5) в статье 29:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Юридические лица, в том числе государственные унитарные предприятия и государственные учреждения, и физические лица, являющиеся собственниками или пользователями земельных участков, на которых произрастают либо незаконно культивируются наркосодержащие растения, обязаны их уничтожить.";

б) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31. Юридические лица, в том числе государственные унитарные предприятия и государственные учреждения, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие культивирование наркосодержащих растений в соответствии со статьей 18 настоящего Федерального закона, обязаны принять меры по уничтожению остатков посевов наркосодержащих растений, остатков наркотических средств и психотропных веществ, образующихся в процессе производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ, а также в процессе производства иной продукции из наркосодержащих растений.";

6) в статье 37:

а) наименование дополнить словами ", а также о культивировании наркосодержащих растений";

б) дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:

"3. Юридические лица, в том числе государственные унитарные предприятия и государственные учреждения, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие культивирование наркосодержащих растений в соответствии со статьей 18 настоящего Федерального закона, обязаны ежегодно представлять отчеты о местоположении и площади земельных участков, использованных для культивирования наркосодержащих растений.

4. Порядок, форма и сроки представления отчетов, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, устанавливаются Правительством Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.".

Президент Российской Федерации В. Путин

Главное сегодня

В ГД РФ увидели шантаж в заявлениях "Нафтогаза" о сбоях транзита газа
Минтруд разъяснил ситуацию со списком запрещенных для женщин профессий
Максим Акимов одобрил концепцию электронного паспорта
Шойгу назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате
Владимир Путин озвучил условие переговоров с Киевом
Проекты
Русское оружие
Русское оружие
Неуправляемый полет: 30 лет назад МиГ-23 улетел в Бельгию без пилота
Родина
Родина
Адмирал Макаров предсказал подробности будущей трагедии за 10 лет до гибели "Петропавловска"