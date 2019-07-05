Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России

На самую высокую зарплату претендуют молодые специалисты в области информационных технологий. В месяц они бы хотели получать от 50 до 60 тысяч рублей.

Это следует из опроса, который провели эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС). Как сообщает RT, молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет спрашивали об их зарплатных ожиданиях.

Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах. Еще столько же представителей этой сферы готовы начинать свою карьеру с 30 - 40 тысяч рублей. Столько же нужно для старта и финансистам, рекламщикам и всевозможным консультантам.

Самые скромные зарплатные ожидания у молодых людей, занятых в образовании, науке, культуре и здравоохранении. 40% готовы на первых порах трудиться за 20-30 тысяч рублей в месяц. Лишь 10% молодых специалистов из этих сфер претендуют на зарплату в 40-50 тысяч рублей в месяц.