Певица Цыганова и биатлонист Шипулин идут на довыборы в Госдуму

"Единая Россия" утвердила список своих кандидатов на довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам. В него, в частности, вошли певица Вика Цыганова и биатлонист Антон Шипулин. Соответствующее решение в пятницу, 5 июля, принято на заседании генерального совета "ЕР", сообщает официальный сайт партии.

Генсовет партии утвердил тех кандидатов, которые ранее стали победителями праймериз "Единой России".

Так, известная певица, композитор и общественный деятель Виктория Цыганова выдвинута кандидатом от партии в Хабаровском крае по Комсомольскому одномандатному округу №70. Она не только родилась в Хабаровске, но и окончила Дальневосточный институт искусств.

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин на довыборы в Госдуму пойдет в Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу №174. С 2015 года Шипулин является членом Общественной палаты Свердловской области.

В Новгородской области от единороссов выдвинут вице-премьер региона Юрий Бобрышев, а в Орловской - ректор Орловского государственного университет им. И. С. Тургенева Ольга Пилипенко. Они будут баллотироваться по одномандатному избирательному округу №134 и №145 соответственно.

Как сообщил на заседании заместитель секретаря генсовета "ЕР" Виктор Селиверстов, необходимые для выдвижения кандидатов от партии "регламентные процедуры прошли во всех округах".

Теперь документы на кандидатов будут переданы в Центризбирком.

Напомним, ранее ЦИК заверил списки кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", а также "Зеленых", "Коммунистов России" и "Партии пенсионеров".