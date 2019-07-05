Подтвердить права на наследство станет проще

Сегодня, пятого июля, вступает в силу приказ Минэкономразвития, который упрощает порядок нотариального ведения наследственных дел.

Как пояснили "Российской газете" в Федеральной кадастровой палате Росреестра, при открытии наследственного дела требуется представить нотариусу документы на претендуемое имущество, в частности, те, которые объясняют природу происхождения недвижимости. Например, свидетельство о собственности или договор о праве бессрочного пользования землей.

До последнего времени такие сведения предоставляли только самим претенденты на наследство, их законные представители или доверенные лица. Теперь нотариусы сами смогут запрашивать сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о документах-основаниях регистрации права наследодателя.

"Расширение перечня сведений, которые нотариус вправе самостоятельно запрашивать из ЕГРН, позволяет урегулировать вопрос получения документов, необходимых для ведения наследственных дел, без посредничества наследников. Нотариус может запросить данные в бумажном или электронном виде, самостоятельно подписав запрос. Таким образом при оформлении наследства гражданам станет проще получить нотариальное удостоверение имущественных прав", - подчеркнула замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова.