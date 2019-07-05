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05.07.2019 20:17
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца "Зимней вишни"

Текст: Денис Кабанов
Польский суд решил экстрадировать в Россию бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского. Об этом агентству РИА Новости сообщила пресс-служба Окружного суда Варшавы.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области/ТАСС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области/ТАСС
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области/ТАСС

Вишневского арестовали в Польше по запросу России в конце марта. Тогда окружной суд Варшавы вынес постановление о юридической допустимости выдачи его России, однако адвокат задержанного обжаловал это решение.

Фото: Рашит Салихов
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"Апелляционный суд Варшавы не удовлетворил жалобы и оставил в силе постановление, которое таким образом вступило в законную силу", - сообщили агентству в суде.

Теперь министр юстиции Польши примет окончательное решение об экстрадиции.

Экс-руководителю Кемеровского кондитерского комбината, перестроенного в последствии в ТРЦ, Вишневскому инкриминируют дачу взятки бывшей начальнице кузбасского управления Госстройнадзора Танзиле Комковой.

Пожар в торговом комплексе произошел 25 марта прошлого года. В нем погибло 60 человек, включая 37 детей.

В мире Европа Польша Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Суд по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
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