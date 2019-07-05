Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца "Зимней вишни"

Вишневского арестовали в Польше по запросу России в конце марта. Тогда окружной суд Варшавы вынес постановление о юридической допустимости выдачи его России, однако адвокат задержанного обжаловал это решение.

"Апелляционный суд Варшавы не удовлетворил жалобы и оставил в силе постановление, которое таким образом вступило в законную силу", - сообщили агентству в суде.

Теперь министр юстиции Польши примет окончательное решение об экстрадиции.

Экс-руководителю Кемеровского кондитерского комбината, перестроенного в последствии в ТРЦ, Вишневскому инкриминируют дачу взятки бывшей начальнице кузбасского управления Госстройнадзора Танзиле Комковой.

Пожар в торговом комплексе произошел 25 марта прошлого года. В нем погибло 60 человек, включая 37 детей.