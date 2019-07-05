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05.07.2019 16:21
Рубрика: Экономика

Президент высоко оценил роль "ЕвроХима" в промышленной кооперации России и Италии

Текст: Алина Егорова
Президент России назвал строительство завода компании "ЕвроХим" по производству аммиака в Ленинградской области в числе крупнейших российско-итальянских проектов.
Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Фото: Константин Завражин/РГ Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Фото: Константин Завражин/РГ
Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Фото: Константин Завражин/РГ

В рамках визита в Италию на совместной пресс-конференции с премьер-министром Джузеппе Конте Владимир Путин отметил, что одним из важнейших направлений российско-итальянского сотрудничества является промышленная кооперация. "Отмечу строительство завода по производству аммиака в Ленинградской области, который был введен в эксплуатацию месяц назад. Инвестиции составили миллиард долларов", - сказал президент России.

В июне 2019 года во время Петербургского международного экономического форума компания "ЕвроХим" открыла новый завод по производству аммиака в городе Кингисепп Ленинградской области. Общий объем инвестиций в проект - 1 млрд долларов США, производительность завода, созданного на основе наилучших доступных технологий (НДТ) - 1 млн тонн продукции в год. В торжественной церемонии открытия завода приняли участие министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, владелец компании "ЕвроХим" Андрей Мельниченко и посол Италии в России Паскуале Терраччано.

На форуме была достигнута договоренность о строительстве в Кингисеппе к 2023 году нового завода по производству карбамида, аммиака и метанола общей стоимостью до 2,5 млрд долларов. Соответствующий меморандум о намерениях подписали компания "ЕвроХим", Минпромторг РФ и Администрация Ленинградской области.

Согласно исследованию РА "Эксперт", владелец компаний "ЕвроХим", СУЭК и СГК Андрей Мельниченко является крупнейшим и самым активным частным инвестором в несырьевой сектор российской промышленности. За 15 лет в развитие промышленности в российских регионах предпринимателем было инвестировано более 21 миллиарда долларов.

Экономика Отрасли Промышленность
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